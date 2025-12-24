I Jeudis de la Villa tornano con una nuova programmazione

La seconda sessione dei Jeudis de la Villa presenta la sua nuova programmazione, che si svolgerà da gennaio ad aprile 2026 nella prestigiosa cornice della Villa e Giardini Ephrussi de Rothschild, a Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un ciclo di appuntamenti che conferma la vocazione della Villa come luogo di dialogo, trasmissione e condivisione culturale.
La stagione si apre con un momento d’eccezione: giovedì 15 gennaio, una cena-conversazione con Franco Bolletta sul tema «Il Teatro La Fenice di Venezia e la danza: ricordi di una carriera». Un incontro unico per immergersi nella storia di un luogo mitico della scena culturale europea e nel percorso di una grande figura della scena coreografica.
Il programma di gennaio prosegue giovedì 22 gennaio con Michel Lethiec, protagonista dell’incontro «Le confidenze di un clarinettista», un momento di condivisione personale e artistica dedicato alla musica e all’esperienza interpretativa.
Giovedì 29 gennaio, sarà invece la volta di Sylvain Tesson con «I pilastri del mare – intorno al mondo, all’assalto delle torri della libertà», una riflessione che unisce viaggio, libertà e osservazione del mondo, attraverso lo sguardo di uno dei grandi narratori contemporanei.
Con questa nuova programmazione, i Jeudis de la Villa offrono al pubblico una serie di incontri che intrecciano danza, musica, letteratura e testimonianza, in un contesto storico e paesaggistico di rara bellezza.
La Villa e Giardini Ephrussi de Rothschild si trova in 1 avenue Ephrussi de Rothschild, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat: https://www.villa-ephrussi.com/
