La Voix de Sardou: spettacolo musicale al Casino Barrière di Mentone

La stagione artistica 2025‑2026 del Casino Barrière Mentone propone uno degli appuntamenti più attesi del cartellone con lo spettacolo La Voix de Sardou, interpretato dal cantante Jean‑Pierre Virgil. L’evento si terrà domenica 28 dicembre 2025 alle 15:00 nella sala spettacoli del Casinò, in 2 bis avenue Félix Faure, nel cuore di Mentone.

Jean‑Pierre Virgil porta in scena la sua personale interpretazione delle più celebri canzoni di Michel Sardou, uno dei nomi più iconici della canzone francese. Nel corso della sua carriera, Virgil ha sviluppato una forte affinità con il repertorio di Sardou, interpretando dal vivo successi quali Les Ricains, La maladie d’amour, Les lacs du Connemara e altri titoli amatissimi dal pubblico.

Il concerto, parte integrante della stagione artistica del Casinò Barrière, offre un’esperienza musicale coinvolgente che celebra la passione per la canzone francese e la vocalità potente e raffinata di Virgil, artista dalla lunga esperienza e dall’approccio elegante e professionale.

Informazioni pratiche: la sala sarà aperta al pubblico 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo e i biglietti sono disponibili con tariffa unica a partire da 25‑26 euro. L’accesso agli spazi di gioco e di ristorazione del Casinò è riservato alle persone maggiorenni; i partecipanti sono invitati a presentare una carta d’identità valida se intendono proseguire l’esperienza all’interno del locale.

Per completare la serata, il ristorante del Casinò Colombale propone una formula dopo‑spettacolo a 25 euro, che comprende un piatto e un antipasto a scelta tra quelli contrassegnati nel menù. La prenotazione è disponibile tramite TheFork o telefonando al 04 92 10 16 16.

Il Casino Barrière Mentone, oltre a questo spettacolo, offre un ricco calendario di concerti, performance teatrali, serate comiche e altri appuntamenti culturali per tutta la stagione 2025‑2026, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per l’intrattenimento artistico nel territorio della Costa Azzurra.