“Magies d’ailleurs” al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

Una nuova esposizione sulle pratiche magico-rituali e sul rapporto tra l’uomo e il sacro

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco presenta la nuova esposizione “Magies d’ailleurs”, dedicata alle pratiche magico-rituali sviluppate dalle società umane per confrontarsi con l’ignoto.

Di fronte a realtà universali come la malattia, la morte e l’incertezza del futuro, i rituali rappresentano da sempre un modo per organizzare il caos, sapere come agire, allontanare la paura e affrontare le prove dell’esistenza. La mostra invita il pubblico a riflettere su come si passi dal profano al sacro e sul significato che le diverse società attribuiscono ai gesti della vita quotidiana.

Il percorso espositivo pone inoltre l’attenzione sul ruolo di figure centrali come sciamani, guaritori e sacerdotesse, così come sugli oggetti che fungono da mediatori tra il mondo umano e quello divino: feticci, maschere e statue di culto.

Attraverso questi elementi, “Magies d’ailleurs” permette di scoprire la diversità delle pratiche magico-rituali, i loro punti comuni, la loro storia e la trasmissione dei gesti sacri nel corso del tempo.

La mostra è visitabile a partire dal 15 dicembre 2025, tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, ad eccezione del 25 dicembre, presso il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco.

Sono disponibili visite guidate su prenotazione, contattando l’indirizzo: mediationMAP@gouv.mc

Ulteriori informazioni sull’esposizione sono disponibili sul sito ufficiale del Governo del Principato di Monaco, nella sezione dedicata alle mostre in corso.

