Le Grand Voyage: spettacolo musicale gratuito ai Giardini Biovès di Mentone

Nell’ambito delle festività di Noël à Menton – Noël à la montagne, martedì 30 dicembre 2025 ai Giardini Biovès si terrà lo spettacolo gratuito “Le Grand Voyage”, un evento musicale interattivo pensato per coinvolgere bambini e adulti in una scoperta dei principali ritmi tipici dei vari continenti. L’appuntamento è dalle 15:00 alle 16:00 in Jardin Biovès, 14 avenue Boyer, Mentone.

Durante lo spettacolo, i partecipanti potranno ascoltare e sperimentare una vasta gamma di sonorità, dalla valsa al jazz, dalla bossa nova al flamenco, accompagnati da oltre 15 strumenti musicali messi in evidenza e con la possibilità di provare strumenti ritmici come guiros, maracas, claves e sistres.

L’evento fa parte del programma ufficiale delle animazioni natalizie di Mentone, che fino al 4 gennaio 2026 anima la città con mercatini, attrazioni, concerti e spettacoli dedicati a tutte le fasce d’età.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per informazioni e aggiornamenti sul calendario completo delle attività natalizie è possibile contattare l’ufficio turistico al 04 83 93 70 20 o visitare il sito:

https://www.noel-menton.fr/