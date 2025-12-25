Le Sentiment de la Nature: l’arte contemporanea dialoga con Poussin a Monaco

Per il suo primo grande evento espositivo del 2026, il Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma esplora il tema della «Natura» attraverso un confronto tra opere contemporanee di circa 40 artisti e dipinti classici, in particolare quelli di Nicolas Poussin. Sotto il titolo Le Sentiment de la Nature. L’art contemporain au miroir de Poussin, la mostra si sviluppa in tutti gli spazi della Villa Paloma, curata da Guillaume de Sardes e scenografata da Christophe Martin, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e articolata.

L’esposizione è organizzata in sei sezioni tematiche: Orages et Nuits, Forêts et Jardins, Marines et Chutes d’eau, Déserts et Volcans, Monts et Montagnes, Fleurs et Papillons. Attraverso questo percorso, il pubblico è invitato a una vera e propria passeggiata sensoriale, esplorando le diverse prospettive delle meraviglie della natura, già celebrate nell’Antichità come miracula naturae.

Tra gli artisti contemporanei presenti figurano Roger Ackling, Robert Barry, Anne-Lise Broyer, Giorgio Andreotta Calò, Pier Paolo Calzolari, Christo e Jeanne-Claude, Thomas Demand, Latifa Echakhch, Tim Eitel, Ilse e Pierre Garnier, Nan Goldin, Andreas Gursky, Suzanne Husky, Mimmo Jodice, Pierre Joseph, Ange Leccia, Pierre Lesieur, Charles de Meaux, Fausto Melotti, Mario Merz, Sarah Moon, Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Bruno Pélassy, Giuseppe Penone, Anting Qiu, Walter Robinson, Torbjørn Rødland, Anne-Laure Sacriste, Christophe Sarlin, Pierre Thoretton, Pierre-Henri de Valenciennes, Joseph Vernet e Marine Wallon. Accanto a loro, le opere di Nicolas Poussin offrono un riferimento storico e poetico, creando un dialogo unico tra antico e contemporaneo.

Le Sentiment de la Nature conferma la vocazione del Nouveau Musée National de Monaco a proporre iniziative culturali innovative, capaci di stimolare la sensibilità del pubblico e di valorizzare il confronto tra tradizione e modernità. La mostra rappresenta così un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d’arte, offrendo nuove chiavi di lettura sul rapporto tra uomo e natura attraverso i secoli.



