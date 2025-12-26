Cannes, la mostra «Poussière d’étoiles» dello scultore Jean-Michel Othoniel alla Malmaison (Foto)

Il centro d’arte La Malmaison di Cannes accoglie, fino al 6 gennaio 2026, la mostra «Poussière d’étoiles» del celebre scultore Jean-Michel Othoniel.



L’artista offre un’esperienza immersiva nel suo affascinante universo, dove vetro e luce si intrecciano per dar vita a un percorso sensoriale unico.



Tra le 91 opere esposte, ben 53 sono state realizzate appositamente per La Malmaison, in armonia con il suo contesto straordinario e la sua storia. Queste creazioni invitano alla contemplazione, richiamando la luce senza fine del Mediterraneo, i bagliori scintillanti del Festival del Cinema di Cannes e le tonalità azzurre del mare e del cielo della città.



Jean-Michel Othoniel ©Othoniel Studio

Attraverso le sue opere, Othoniel racconta una fiaba luminosa e onirica, conducendo i visitatori alla scoperta della magia e della storia di La Malmaison, la più antica residenza della Croisette. L’artista ha ideato 53 nuove creazioni appositamente per questo spazio, recentemente rinnovato.



Alcune sale si vestono d’oro grazie alle sculture Gold Rose e Gold Lotus, accompagnate da un fiume rosa cipria scintillante che dialoga con le Passiflora sospese alle pareti. Questi fiori, simbolo di passione e del sole, illuminano gli ambienti del centro d’arte. Le tonalità brillanti richiamano lo splendore del Festival di Cannes, il sole intenso delle estati del sud, le spiagge luminose della costa e il giallo vivace del mimosa invernale.

Gold Rose ©Othoniel Studio

Altre sale si fondono con l’eccezionale panorama di La Malmaison. Distese di acqua blu, evocate da mattoni di vetro riflettenti, si estendono attraverso gli spazi e mutano a seconda della luce.



Jean-Michel Othoniel, nato nel 1964 a Saint-Étienne, è una delle figure di spicco dell’arte contemporanea francese, rinomato per la sua straordinaria abilità nella lavorazione del vetro. Dopo essersi formato all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi, ha sviluppato un linguaggio artistico innovativo, che unisce scultura, installazione e architettura. Celebre per le sue imponenti opere in vetro soffiato, ha esplorato anche materiali come il metallo e la ceramica, dando vita a creazioni dal forte impatto visivo.



La Malmaison a Cannes

L’artista si ispira a molteplici culture, dall’Antichità alle civiltà moderne, nonché alla natura, alla poesia e ai miti. Le sue opere, spesso di grandi dimensioni, possiedono un’aura quasi magica, grazie all’uso sapiente del vetro, che gli consente di giocare con luce, trasparenze e colori, creando installazioni e oggetti dalla bellezza fragile e potente.





















