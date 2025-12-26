Roquebrune-Cap-Martin celebra il Capodanno in musica

Roquebrune-Cap-Martin si prepara a inaugurare il nuovo anno con uno degli appuntamenti culturali più attesi e simbolici della città: il Concerto di Capodanno, che nel 2026 celebra il suo 25° anniversario. Un traguardo significativo per un evento diventato, nel corso degli anni, una vera e propria tradizione per residenti e visitatori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Roquebrune-Cap-Martin, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale e del Comitato Direttivo dell’Office d’Animation Touristique, sotto l’egida del Sindaco, Vicepresidente del Consiglio Dipartimentale delle Alpi Marittime e Vicepresidente della Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

Protagonisti del concerto saranno Les Solistes de Monaco, che offriranno al pubblico un autentico “fuoco d’artificio musicale”, sotto la direzione del maestro Jean-Louis Dedieu. Il programma promette un’esperienza artistica di alto livello, pensata per celebrare l’inizio del nuovo anno all’insegna dell’eleganza e della grande musica.

Il Concerto di Capodanno si terrà domenica 4 gennaio 2026, alle ore 16:00, presso il Chapiteau allestito sull’Esplanade Jean Gioan, lungo la Promenade Robert Schuman. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, senza possibilità di prenotazione. Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, non sarà consentito l’accesso al pubblico dopo le ore 15:55.

Con questo concerto celebrativo, Roquebrune-Cap-Martin rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della cultura musicale e invita la cittadinanza a condividere un momento di festa, arte e convivialità, aprendo il 2026 con una nota di eccellenza.