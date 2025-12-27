Mentone inaugura la 92ª Fête du Citron®

La città di Mentone annuncia la 92ª Fête du Citron®, uno degli eventi più emblematici della Costa Azzurra e simbolo dell’identità e della tradizione agrumicola locale.

La 92ª Fête du Citron® si svolgerà ufficialmente dal 14 febbraio al 1º marzo 2026 a Mentone e proporrà, come da tradizione, un ricco programma di appuntamenti che animeranno la città per oltre due settimane. Tra questi figurano le esposizioni di monumentali sculture di agrumi nei Jardin Biovès, i corsi e parate di carri decorati, oltre a iniziative enogastronomiche e numerose attività pensate per un pubblico di tutte le età.

Tra i momenti più attesi si segnalano i Corsos des fruits d’or, le grandi parate di carri ornati con agrumi, in programma domenica 15, domenica 22 febbraio e domenica 1º marzo 2026, lungo la Promenade du Soleil. Nel calendario della manifestazione rientrano inoltre appuntamenti molto apprezzati dal pubblico, come il Salone delle Orchidee e del Giardino d’Inverno, il mercato dell’artigianato, oltre a visite guidate, laboratori, animazioni e concerti.

Sono inoltre previste le celebri Corsos nocturnes, le parate notturne animate da gruppi artistici e spettacoli, programmate giovedì 19 e giovedì 26 febbraio 2026 in orario serale.

Ogni anno, la Fête du Citron® accoglie oltre 200.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, confermandosi come evento di riferimento del calendario culturale mentonese, dell'eccellenza artigianale e della creatività locale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Turismo di Mentone al numero 04 83 93 70 20 oppure consultare il sito ufficiale:

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/sorganiser/agenda/grands-evenements/fete-du-citron/