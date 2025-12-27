«Quattro giorni per esplorare, comprendere e trasformare lo yachting»

Il Principato di Monaco si prepara a diventare nuovamente centro mondiale dell’innovazione nautica con il “Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous”, in programma dal 21 al 24 marzo 2026. L’annuncio è stato dato dal Presidente dello Yacht Club de Monaco, S.A.S. Principe Alberto II, in occasione del cocktail di fine anno del club, rivelando anche una nuova collaborazione con il prestigioso The Explorers Club di New York.

Questa partnership vedrà la visita a Monaco di circa cento membri del club americano, fondato nel 1904, e rappresenta un passo importante nella promozione internazionale dell’iniziativa collettiva dedicata allo yachting avanzato. L’alleanza sarà ulteriormente celebrata dalla partecipazione degli storici yacht Tuiga (1909) e Viola (1908) alle celebrazioni del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio 2026, un momento unico nella storia dello yachting internazionale.

Il programma di quattro giorni riunirà armatori, capitani, scienziati, istituzioni e protagonisti dell’innovazione con un obiettivo condiviso: promuovere lo yachting come piattaforma di conoscenza, esplorazione e responsabilità ambientale.

21 marzo – Explore your future

L’evento si aprirà sabato 21 marzo con la Yachting Career Fair, la prima fiera dedicata interamente alle professioni nautiche. L’iniziativa mira a trasferire conoscenze e ispirare le nuove generazioni sulle numerose opportunità di carriera nel settore.

22 marzo – Tra superficie e profondità

Domenica 22 marzo sarà una giornata immersiva a Port Hercule, con l’inaugurazione dell’Explorer Dock, visite agli yacht esplorativi e una regata amichevole. L’evento favorirà lo scambio tra le comunità nautiche e scientifiche, promuovendo collaborazione e innovazione.

23 marzo – Giornata dell’esplorazione scientifica

Il lunedì sarà il momento scientifico dell’incontro, con focus su oceani profondi e barriere coralline. Con la partecipazione di partner come il Monaco Scientific Centre, i Coral Gardeners e l’esploratore Victor Vescovo, la giornata metterà in luce il contributo concreto dello yachting alla ricerca scientifica.

24 marzo – 30° Captains’ Forum e premi all’esplorazione etica

Il rendezvous si concluderà con il 30° Captains’ Forum, dedicato a soluzioni operative implementabili a bordo, con particolare attenzione agli strumenti ambientali come il SEA Index®, sviluppato dallo Yacht Club de Monaco per misurare e migliorare l’impronta ecologica dei superyacht.

La chiusura sarà arricchita dalla presentazione dei 6° YCM Explorer Awards, presieduti da Richard Wiese, Presidente di The Explorers Club. I premi celebreranno progetti esemplari che utilizzano gli yacht come piattaforme di esplorazione, ricerca e innovazione, con riconoscimenti in tecnologia, ambiente, scienza e avventura.

Attraverso il Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous, Yacht Club de Monaco e The Explorers Club riaffermano la loro visione condivisa di uno yachting che unisce progresso tecnologico e responsabilità scientifica e ambientale: esplorare non è più un privilegio, ma una responsabilità.

Informazioni sui partner

Fondato nel 1953 da Principe Ranieri III e presieduto da S.A.S. Principe Alberto II dal 1984, lo Yacht Club de Monaco conta oggi 2.500 membri di 82 nazionalità diverse, promuovendo valori di collaborazione, rispetto ambientale e innovazione tecnologica attraverso iniziative come il SEA Index e il Monaco Energy Boat Challenge.

The Explorers Club, fondato a New York nel 1904, è un’organizzazione multidisciplinare no-profit che sostiene l’esplorazione scientifica di terra, mare, aria e spazio. Tra i suoi membri figurano pionieri delle grandi esplorazioni del XX secolo, dal Polo Nord al Monte Everest, fino ai fondali oceanici e alla superficie lunare.



https://www.explorers.org/