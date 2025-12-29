7 MUNUTI CON FLAVIA MONTELEONE

 / Eventi

Eventi | 29 dicembre 2025, 17:00

L’architettura di Beausoleil in mostra

Beausoleil, fino al 9 gennaio 2026 — Volge al termine la mostra “Regards sur l’architecture beausoleilloise”, ospitata presso il Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati, che invita il pubblico a riscoprire il patrimonio urbano della città attraverso uno sguardo originale e sensibile.

Mostra “Regards sur l’architecture beausoleilloise” © Ville de Beausoleil

Mostra “Regards sur l’architecture beausoleilloise” © Ville de Beausoleil

L’esposizione presenta una selezione di fotografie realizzate dagli alunni dell’École des Cigales di Beausoleil, offrendo una lettura autentica dell’architettura locale. Facciate, scorci urbani e dettagli architettonici diventano protagonisti di un racconto visivo che valorizza l’identità della città e la sua memoria collettiva, mettendo in luce il punto di vista delle nuove generazioni.

La mostra è a ingresso libero ed è aperta al pubblico secondo i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì: 9:00–12:30 e 13:30–17:00
venerdì: 9:00–12:30 e 13:30–16:00

Allestita negli spazi del Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati, l’iniziativa si inserisce nel programma culturale cittadino dedicato alla valorizzazione della storia locale e alla trasmissione del patrimonio architettonico.

Informazioni: 04 93 41 71 31

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati
26 avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium