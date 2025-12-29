L’architettura di Beausoleil in mostra

L’esposizione presenta una selezione di fotografie realizzate dagli alunni dell’École des Cigales di Beausoleil, offrendo una lettura autentica dell’architettura locale. Facciate, scorci urbani e dettagli architettonici diventano protagonisti di un racconto visivo che valorizza l’identità della città e la sua memoria collettiva, mettendo in luce il punto di vista delle nuove generazioni.

La mostra è a ingresso libero ed è aperta al pubblico secondo i seguenti orari:

– dal lunedì al giovedì: 9:00–12:30 e 13:30–17:00

– venerdì: 9:00–12:30 e 13:30–16:00

Allestita negli spazi del Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati, l’iniziativa si inserisce nel programma culturale cittadino dedicato alla valorizzazione della storia locale e alla trasmissione del patrimonio architettonico.

Informazioni: 04 93 41 71 31

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue du Maréchal Foch, 06240 Beausoleil