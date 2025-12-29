Ultimi giorni per vivere “Les Gardiens des légendes” a Breil-sur-Roya

All’interno degli spazi della Médiathèque, i partecipanti sono invitati a ritrovare i frammenti di leggende dispersi per salvare antichi racconti, attraversando culture diverse e risolvendo enigmi che stimolano logica, osservazione e spirito di squadra. Un’esperienza pensata per tutta la famiglia, accessibile a partire dai 6 anni (bambini accompagnati), che unisce gioco e scoperta culturale.

L’attività è a ingresso libero e si svolge presso la Médiathèque, 3 rue Pasteur. Ogni sessione ha una durata indicativa di circa 45 minuti e accoglie fino a 8 partecipanti, favorendo un’esperienza coinvolgente e collaborativa.

Con la giornata conclusiva fissata per lunedì 5 gennaio 2026, si tratta delle ultime occasioni per partecipare a questa avventura ludico-culturale che ha trasformato la Médiathèque in un vero e proprio spazio di esplorazione e immaginazione.

“Les Gardiens des légendes” si avvia così alla conclusione a Breil-sur-Roya, lasciando il segno come un appuntamento capace di avvicinare grandi e piccoli al piacere del gioco intelligente e della narrazione condivisa. L’escape game invita i partecipanti a ritrovare i frammenti di miti sparsi, viaggiando attraverso le culture e risolvendo enigmi, per vivere un’avventura immersiva pensata per tutta la famiglia.

Luogo: Médiathèque, 3 rue Pasteur

Ingresso libero – A partire dai 6 anni

Per informazioni: 04 93 62 24 80

L’Escape Game “Les Gardiens des légendes” vi aspetta!