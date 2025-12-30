Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare
Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.
Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.
La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.
Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.
Antibes
Chalets gourmands et artisanaux
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pre des Pecheurs
Beausoleil
Beausoleil s'illumine !
Fino al 4 gennaio 2025
Beausoleil
Cannes
Natale a Cannes
Fino a domenica 04 gennaio 2026
Allées de la Liberté e Cours Félix Faure
Cogolin
Le Village du Père Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Place Victor Hugo, 83310 Cogolin
Frejus
Marché de Noël Coeur Historique
Fino a sabato 3 gennaio 2025
Coeur historique, Place Formigé et place
Hyères
Le Marché de Noël
Fino a sabato 3 gennaio 2025
Place Clémenceau, 83400
Menton
Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion
Monaco
Village de Noël
Fino al 6 gennaio 2026
Port Hercule
Nizza
Village de Noël
Fino al 4 gennaio 2025
Jardin Albert 1er
Roquebrune-sur-Argens
Les Festivités de Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Roquebrune-sur-Argens
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Fête foraine
Fino al 4 gennaio 2026
Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz
Seillans
Boutique de Noël et crèche monumentale à Seillans
Fino al 4 gennaio 2026
Salle du Couvent, Place du Thouron
Théoule-sur-Mer
La Balade de Noël - La Fête aux Santons
Fino al 4 gennaio 2026
Espace Culturel, avenue Charles Dahon
Vallauris
Village de Noël D-Marin Port Camille Rayon
Fino al 4 gennaio 2026
Entrée du Port Camille Rayon
30 dicembre 2025
