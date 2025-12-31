Capodanno in danza: l’Opéra di Nizza apre il 2026 con “Lo Schiaccianoci” gratuito

Nizza inaugura il 2026 all’insegna della grande danza e della musica sinfonica. Come da tradizione, l’Opéra Nice Côte d’Azur festeggia il nuovo anno offrendo al pubblico uno spettacolo gratuito, in programma domani, mercoledì 1° gennaio, alle ore 15.
Protagonista del pomeriggio sarà “Lo Schiaccianoci”, proposto in una versione speciale di un’ora che raccoglie i momenti più iconici del celebre balletto.
Lo spettacolo porta la firma di Benjamin Millepied e vede impegnati il Balletto dell’Opéra di Nizza insieme all’Orchestra Filarmonica di Nizza, per un appuntamento pensato per un pubblico ampio, dagli appassionati di danza alle famiglie.
La rappresentazione si svolgerà dalle 15 alle 16 ed è interamente gratuita. I biglietti potranno essere ritirati direttamente il giorno stesso presso l’Opéra, fino a esaurimento dei posti disponibili, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”.
Un modo elegante e accessibile per iniziare l’anno nuovo, nel segno della cultura e di una delle partiture più amate del repertorio classico, in uno dei luoghi simbolo della vita culturale nizzarda.