A Beausoleil riprendono gli Ateliers d’échanges culturels del martedì

Riprendono a Beausoleil gli Ateliers d’échanges culturels, un appuntamento ormai consolidato dedicato allo scambio di idee, saperi ed esperienze culturali, rivolto a un pubblico ampio e intergenerazionale. Gli incontri si svolgono di martedì, ogni 15 giorni, esclusivamente al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche, secondo una programmazione attiva dal 30 settembre 2025 al 1° settembre 2026.

Ogni sessione si tiene dalle 11:00 alle 15:00, con una struttura articolata che combina momenti di approfondimento culturale e spazi di condivisione conviviale. Il programma prevede una prima parte di scambio e discussione, seguita da una pausa pranzo condivisa, per poi proseguire con una seconda sessione di attività e confronto. In alcune giornate è inoltre possibile una prosecuzione facoltativa fino alle 16:00, dedicata a laboratori creativi.

Il calendario non è pubblicato integralmente online; le date precise degli incontri vengono comunicate direttamente dall’organizzazione. I temi proposti attraversano ambiti diversi e complementari: dai tesori della regione del Mar Nero alle piante da profumo e mediterranee, dal modello culturale alpino alla Provenza e Cézanne, passando per filosofia e conoscenza di sé, odisseee culinarie, momenti conviviali come pasti e goûter, oltre a uscite culturali.

Gli Ateliers d’échanges culturels si svolgono presso la Salle Saint-Cyr, all’interno dell’Immeuble “Le Centre”, a Beausoleil. Le tariffe non sono comunicate.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 06 75 87 04 52.

Un’iniziativa che, anche nel 2026, conferma Beausoleil come luogo di incontro e dialogo, dove la cultura si costruisce attraverso l’ascolto, la condivisione e l’esperienza diretta.