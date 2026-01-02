Alla scoperta della Salle des Mariages di Jean Cocteau a Mentone

Mentone invita il pubblico a scoprire uno dei suoi luoghi più emblematici attraverso le visite guidate alla Salle des Mariages, situata all’interno dell’Hôtel de Ville. Un appuntamento culturale che permette di entrare nel cuore dell’opera decorativa realizzata da Jean Cocteau tra il 1957 e il 1958, oggi considerata una delle testimonianze artistiche più significative della città.

Durante il percorso guidato, i visitatori possono ammirare i celebri decori ispirati ai miti di Orfeo ed Euridice, alla noce barbara e alla figura dei fidanzati, elementi centrali del linguaggio simbolico di Cocteau. Le pareti della sala raccontano, attraverso linee essenziali e figure potenti, l’universo poetico dell’artista, in un dialogo continuo tra amore, mito e umanità.

Le visite si svolgono con cadenza settimanale presso il Municipio di Mentone, dal 2 gennaio fino al 30 aprile 2026. Il costo del biglietto è di 2 euro (tariffa intera) per i visitatori individuali; le visite guidate prevedono una tariffa di 5 €.

La prenotazione è obbligatoria. Il ritrovo è fissato direttamente in loco, presso la mairie. Il pagamento può essere effettuato sul posto in contanti (con importo esatto) oppure con assegno intestato al Trésor Public.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 04 89 81 52 70 oppure consultare il sito ufficiale:

https://www.menton-riviera-merveilles.co.uk/offers/jean-cocteau-wedding-hall-menton-en-3051859/

Un’occasione privilegiata per riscoprire il patrimonio artistico di Mentone e lasciarsi guidare nell’immaginario senza tempo di Jean Cocteau, in uno spazio dove arte, storia e vita civile si incontrano.