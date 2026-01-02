Prom’ Classic, la corsa dell’anno parte a razzo: 15 mila pettorali esauriti in 48 ore

Nizza corre più veloce che mai. La Prom’ Classic, appuntamento ormai rituale del primo fine settimana di gennaio, si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia con un’edizione da tutto esaurito record.

In appena 48 ore, i 15 mila pettorali disponibili sono stati polverizzati, segnando il primato assoluto di partecipazione per la celebre 10 km lungo la Baia degli Angeli.



Un risultato che sorprende persino gli organizzatori. «Non era mai successo – ammette Pascal Thiriot, presidente di Azur Sport Organisation e ideatore della gara –. L’anno scorso i 12 mila posti erano andati esauriti in due mesi. Questa volta, in due giorni. Il server è andato in tilt».





Il primo grande evento running dell’anno

In programma domenica 4 gennaio, la Prom’ Classic è molto più di una corsa. È diventata nel tempo il primo grande appuntamento running dell’anno in Francia, un evento capace di attrarre atleti d’élite e semplici appassionati, famiglie e podisti della domenica, tutti accomunati dalla voglia di iniziare l’anno di corsa.



A renderla unica è soprattutto il percorso: un andata e ritorno pianeggiante sulla mitica Promenade des Anglais, sito inserito nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Un tracciato veloce, ideale per i “cacciatori di cronometro”, ma anche spettacolare, con il mare come sfondo e l’atmosfera invernale di Nizza a fare da cornice.



Non a caso, la Prom’ Classic è riconosciuta come il 10 km più rapido di Francia ed è inserita nel calendario ufficiale della Federazione Francese di Atletica, con label Oro FFA, valido per la qualificazione ai campionati nazionali.





Tra record sportivi e boom popolare

Lo scorso anno, proprio qui, sono caduti nuovi primati: Azeddine Habz ha chiuso i 10 km in 27’44”, mentre Sarah Madeleine ha firmato il record femminile in 31’51”. Anche nel 2026 è atteso un parterre di alto livello, con alcuni dei migliori specialisti europei della distanza.



Ma il vero motore del successo è il grande pubblico. Solo il 7% degli iscritti è composto da atleti tesserati: il resto sono amatori, sempre più numerosi e sempre più motivati.

E soprattutto, sempre più donne. La partecipazione femminile ha raggiunto il 40%, un dato mai registrato prima e in costante crescita, come già osservato al recente maratona Nice-Cannes.



«Oggi il running è accessibile a tutti – spiega Thiriot – basta un paio di scarpe. Dopo il Covid, la voglia di muoversi, di stare insieme e di condividere l’esperienza sui social ha fatto il resto».





Numeri da grande evento

I 15 mila partecipanti arrivano in maggioranza dalla regione Sud–PACA (61%), con una forte presenza locale: uno su due proviene dalle Alpi Marittime. Non manca però l’attrattiva nazionale e internazionale, con corridori dall’Île-de-France e da diversi Paesi europei, tra cui Italia, Svizzera, Monaco, Germania e Regno Unito.



A colpire sono anche le storie individuali: il partecipante più anziano ha 93 anni, il più giovane 16, età minima regolamentare per affrontare i 10 km.



Sport, musica e solidarietà

La Prom’ Classic è anche festa. Lungo il percorso sono previste animazioni musicali ogni due chilometri, con gruppi e band a scandire il ritmo della corsa, mentre partenza e arrivo saranno accompagnati da una vera e propria “fiesta” sonora.



Non manca l’impegno solidale: l’edizione 2026 sostiene la Banque Alimentaire, invitando i partecipanti a contribuire con donazioni contro la precarietà, la fame e lo spreco alimentare.



Il programma del weekend

Il fine settimana si apre già sabato 3 gennaio con gli eventi collaterali:

– il tradizionale Breakfast Run, corsa di riscaldamento di 4–5 km sulla Promenade, con partenza alle 10;

– una sessione di yoga gigante sulla spiaggia del Quai des Ponchettes, guidata dai coach del Metropolitan Sport Club & Spa.



I pettorali potranno essere ritirati sabato, dalle 9 alle 19, presso il villaggio della Prom’ Classic al Théâtre de Verdure. Domenica mattina, dalle 7 alle 8.30, saranno attive le consigne per le borse.



Alle 8.55 scatterà la gara handisport, seguita alle 9 in punto dal via ufficiale della Prom’ Classic 2026, con partenze scaglionate in dieci onde per garantire sicurezza e comfort a tutti.



Nizza è pronta. La Promenade pure. Il cronometro è già partito.





