Terremoto all’OGC Nice: Bocquet lascia la presidenza, tornano Rivère e Cohen

Scossone in casa OGC Nice nel pieno delle festività. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato la separazione “di comune accordo” dal presidente Fabrice Bocquet, in carica da pochi mesi dopo tre anni e mezzo trascorsi nella dirigenza.

Al suo posto, con effetto immediato, tornano due figure storiche del Gym: Jean-Pierre Rivère e Maurice Cohen.



Bocquet, subentrato in estate a Rivère dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale, viene salutato dal club con parole di riconoscenza per il lavoro svolto nella riorganizzazione interna e nella gestione finanziaria, in particolare sul fronte dei costi e delle operazioni di mercato.

Una fase però segnata da un netto crollo dei risultati sportivi: il Nice è precipitato in una crisi profonda, culminata in una serie di nove sconfitte consecutive che hanno acceso l’allarme salvezza.



In questo contesto, la proprietà Ineos ha deciso di affidarsi all’esperienza. Rivère torna alla presidenza, Cohen assume il ruolo di vicepresidente con delega alla gestione quotidiana.

Entrambi opereranno a titolo volontario e con un mandato a tempo: guidare il club fino al termine della stagione e centrare la permanenza in Ligue 1.



«Veniamo in missione, come un commando», hanno spiegato. L’obiettivo è uno solo: il mantenimento della categoria, da raggiungere ricostruendo unità, spirito e identità nizzarda. «Il club è in difficoltà, il momento è delicato.

Servirà l’aiuto di tutti», ha ribadito Rivère, sottolineando il sostegno garantito da Ineos, che negli anni ha investito ingenti risorse nonostante crisi e difficoltà strutturali del calcio francese.



I prossimi mesi si annunciano decisivi e carichi di tensione sulla Costa Azzurra. Ma al Gym si punta sull’effetto ritorno alle origini per invertire la rotta.





