Mentone inaugura il 2026 con il tradizionale Bain du Nouvel An

Anche nel 2026, la città di Mentone rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’anno: il tradizionale Bain du Nouvel An, in programma domenica 4 gennaio sulla Plage des Sablettes.

L’evento, organizzato dalla Ville de Menton, rappresenta un momento simbolico e conviviale che riunisce residenti e visitatori pronti a sfidare le acque invernali del Mediterraneo per iniziare l’anno all’insegna dell’energia e del buon umore.

Le iscrizioni si svolgeranno direttamente sul posto a partire dalle ore 9:30, presso la Voûte n. 1 delle Sablettes, mentre il via ufficiale all’evento è fissato per le ore 11:00. La partecipazione è aperta a tutti e si inserisce nel quadro delle animazioni invernali promosse dalla città.

Come da tradizione, l’iniziativa combina spirito sportivo e atmosfera festosa, offrendo ai partecipanti un’esperienza collettiva unica sul lungomare mentonese. Il Bain du Nouvel An si conferma così un appuntamento emblematico del calendario cittadino, capace di coniugare tradizione, vitalità e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Sportivo della Ville de Menton.