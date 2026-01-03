Si conclude oggi l’Anno giubilare nella Diocesi di Monaco

Si conclude oggi, sabato 3 gennaio 2026, l’Anno giubilare anche nelle Chiese particolari, secondo quanto indicato dalla bolla Spes non confundit, che stabilisce la chiusura ufficiale del Giubileo con la chiusura della Porta Santa della Basilica papale di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania del Signore.

Nel Diocesi di Monaco, la cerimonia di chiusura dell’Anno giubilare si terrà questa sera alle ore 18.00 presso la Cathédrale de Monaco. Un appuntamento significativo che segna il compimento di un anno particolarmente intenso per la vita spirituale e pastorale della comunità diocesana.

La celebrazione sarà scandita da una messa solenne presieduta da S.E. Mons. l’Arcivescovo, a conclusione di un percorso ricco di incontri, iniziative pastorali e numerose grazie vissute nelle diverse realtà del territorio. Nel corso dell’Anno giubilare, i fedeli sono stati invitati a rinnovare il proprio cammino di fede, a ravvivare la speranza e a rafforzare i legami di comunione all’interno della Chiesa locale.

La liturgia di questa sera si configurerà come un tempo di ringraziamento e di unità, offrendo a tutti l’occasione di rendere grazie per i frutti spirituali maturati e di affidare al futuro il cammino della comunità diocesana.

La Diocesi ha rivolto un invito caloroso a tutte le parrocchie, i servizi e i movimenti, le comunità religiose e all’insieme dei fedeli affinché partecipino a questo momento di forte valore simbolico e spirituale, vivendo insieme la conclusione di questo Anno di grazia.

In preparazione alla celebrazione, nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, si è svolta presso la chiesa di Église Saint-Charles de Monte-Carlo la prova dei canti per i membri della schola che animano la liturgia odierna.

Informazioni pratiche:

Sabato 3 gennaio 2026

Ore 18.00 – 19.15

Cathédrale de Monaco



