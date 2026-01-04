Orfeo ed Euridice di Gluck all’Opéra di Monte-Carlo

Il 28 gennaio l’Opéra de Monte‑Carlo propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione lirica: Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, presentato in una raffinata versione mise en espace sotto la direzione di Gianluca Capuano.

Evento raro per intensità artistica e qualità interpretativa, la serata riunisce un cast d’eccezione: Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo, affiancata da Mélissa Petit (Euridice) e Madison Nonoa (Amore). Sul palcoscenico della Salle Garnier, le voci dialogano con l’eleganza strumentale di Les Musiciens du Prince – Monaco e con l’ensemble vocale Il Canto di Orfeo, dando vita a una lettura di grande coerenza stilistica e forza espressiva.

Dopo una tournée accolta con entusiasmo in una quindicina di sale europee, questa produzione rivisitata approda a Monte-Carlo, adattandosi all’atmosfera intima e prestigiosa della Salle Garnier. La messa in spazio, essenziale ma evocativa, mette in risalto la purezza della scrittura di Gluck, restituendo tutta la potenza emotiva di un’opera che attraversa i secoli e continua a parlare al pubblico contemporaneo.

Tra mito, musica e umanità, Orfeo ed Euridice si conferma così come uno dei capolavori fondativi del teatro musicale moderno, capace di emozionare attraverso l’equilibrio perfetto tra parola, gesto e suono. Una serata che si annuncia come un momento di assoluta eccellenza nel panorama culturale del Principato.

Informazioni

Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20, all’Opéra di Monte-Carlo, Salle Garnier.

