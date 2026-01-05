La Walkiria di Wagner torna a Monte-Carlo

Dopo il successo de L’Oro del Reno, l’Opéra de Monte-Carlo prosegue il suo ambizioso percorso attraverso il ciclo dell’Anello di Richard Wagner con una nuova produzione di La Walkiria, in scena dal 23 al 29 gennaio 2026. Il secondo capitolo della monumentale tetralogia wagneriana è affidato alla regia di Davide Livermore, figura di riferimento della scena lirica contemporanea.

Opera centrale dell’Anello del Nibelungo, La Walkiria conduce lo spettatore nel cuore di un universo dominato da figure femminili di straordinaria forza simbolica. Tra destino tragico, fedeltà e ribellione, le protagoniste si muovono in un mondo in cui le leggi sovrane mettono in discussione persino il potere degli dèi, rivelando una dimensione profondamente umana del mito.

Pensata appositamente per il palcoscenico monegasco, la produzione si distingue per una scenografia immersiva che dialoga con la musica, l’utilizzo di strumenti d’epoca e un’intensa costruzione drammaturgica. L’approccio registico mira a restituire tutta la complessità emotiva e filosofica dell’opera, esaltandone la tensione narrativa e la forza espressiva.

Con La Walkiria, l’Opéra de Monte-Carlo conferma la propria vocazione a proporre grandi titoli del repertorio in chiave contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale di forte impatto, capace di coniugare rigore musicale, visione scenica e potenza del racconto mitologico.

