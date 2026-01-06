Il grande ritorno del Rallye Monte-Carlo

Dal 19 al 25 gennaio 2026 il Principato di Monaco torna a essere protagonista della scena automobilistica internazionale con la 94ª edizione del Rallye Automobile Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più iconici e attesi del calendario sportivo mondiale. L’evento, con partenza ufficiale dalla suggestiva Place du Casino, segna l’inizio della nuova stagione del Campionato del Mondo Rally.

Su decisione del Comitato d’Organizzazione dell’Automobile Club de Monaco, il Rallye Automobile Monte-Carlo fa nuovamente ritorno in Principato, proponendo per questa edizione un tracciato profondamente rinnovato. Oltre il 50% del percorso è stato infatti modificato rispetto all’anno precedente, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

La 94ª edizione, manche inaugurale del Campionato del Mondo Rally FIA, si sviluppa attraverso prove speciali di alto livello tecnico, disegnate nei dipartimenti delle Alpes-Maritimes e delle Alpes-de-Haute-Provence. Un itinerario impegnativo e spettacolare, pensato per mettere alla prova abilità di guida, strategia e resistenza degli equipaggi, in condizioni spesso rese estreme dal clima invernale.

Considerato uno dei rally più prestigiosi e difficili al mondo, il Rallye Automobile Monte-Carlo continua ad affascinare appassionati e addetti ai lavori grazie al suo mix unico di eleganza, storia e competizione pura. Le strade di montagna, i fondi variabili e l’atmosfera inconfondibile del Principato contribuiscono a rendere l’evento un vero banco di prova per i migliori piloti internazionali.

La manifestazione si conferma così non solo come un grande evento sportivo, ma anche come un appuntamento capace di valorizzare il territorio e l’immagine di Monaco sulla scena mondiale, attirando migliaia di spettatori e appassionati da ogni parte del mondo.

Informazioni pratiche

Dal 19 al 25 gennaio 2026

Partenza ufficiale: Place du Casino, Monte-Carlo

Per ulteriori informazioni sul Rallye Automobile Monte-Carlo e per consultare il programma dettagliato, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

https://acm.mc/epreuves/rallye-automobile-monte-carlo/