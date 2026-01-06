Le Rencontres Philosophiques de Monaco propongono un nuovo incontro del loro ciclo di conferenze con « La Rédemption », in programma giovedì 15 gennaio, 19.00-21.00.

Al centro della serata, uno dei grandi temi del pensiero filosofico, religioso e morale: la redenzione. Un concetto complesso e trasversale, che attraversa la storia delle idee interrogando il rapporto tra colpa e responsabilità, caduta e rinascita, individuo e società. L’incontro si inserisce nel solco della vocazione delle Rencontres Philosophiques, da sempre impegnate a rendere il pensiero contemporaneo accessibile a un pubblico ampio, senza rinunciare al rigore intellettuale.

Con il contributo di filosofi, autori e pensatori di primo piano, le Rencontres Philosophiques de Monaco offrono uno spazio di riflessione e confronto sui grandi interrogativi del nostro tempo, favorendo il dialogo tra discipline e sensibilità diverse.

L’appuntamento con « La Rédemption » conferma ancora una volta il ruolo centrale di questo ciclo di incontri nel panorama culturale del Principato, come luogo privilegiato di dibattito, approfondimento e condivisione del sapere.

Ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale delle Rencontres Philosophiques de Monaco.

Informazioni e biglietteria:

tel. +377 93 25 32 27 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00),

via e-mail all’indirizzo spectateurs@tpgmonaco.mc e sul sito montecarloticket.com.

