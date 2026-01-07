 / Altre notizie

Ping-pong in pieno centro: la Coulée verte di Nizza si trasforma in un’arena all’aria aperta

Tre tavoli da tennis tavolo, gratuiti e accessibili a tutti, animano la nuova Promenade du Paillon e rafforzano la vocazione conviviale del parco urbano

Promenade du Paillon, foto di Silvia Assinb

Da qualche giorno un nuovo suono accompagna le passeggiate lungo la Coulée verte di Nizza. Sull’estensione della Promenade du Paillon sono infatti comparsi tre tavoli da ping-pong in cemento, liberamente accessibili e già molto frequentati.

Le nuove installazioni si trovano tra le traverse Delfino e Barla: due tavoli sono collocati nei pressi dell’ingresso Delfino, il terzo lungo l’asse centrale, lato roccia. Strutture robuste, in cemento bianco e verde, pensate per resistere all’uso intensivo e integrate nel paesaggio della “foresta urbana”.

Il successo è immediato. Bambini, adolescenti e adulti si alternano senza difficoltà, trasformando lo spazio in un luogo di incontro spontaneo.

Un pomeriggio qualunque basta osservare le partite improvvisate: prima i più piccoli, poi i ragazzi, infine gli adulti, che prendono il posto con colpi più potenti e movimenti sicuri.

Intorno, genitori e accompagnatori si fermano sulle panchine, chiacchierano e seguono il gioco.

«È un’ottima idea, racconta a Nice Matin una delle mamme, perché permette a persone di tutte le età di giocare liberamente in un ambiente piacevole. Favorisce gli scambi e crea legami sociali». Un entusiasmo condiviso anche da chi sottolinea l’aspetto pratico: «Un tavolo da ping-pong in casa non è alla portata di tutti, per spazio e costi. Qui basta portare racchette e palline».

Ed è proprio questa la regola: l’accesso è gratuito, ma ognuno deve dotarsi della propria attrezzatura. Una scelta che rende l’attività semplice e inclusiva, senza prenotazioni né vincoli.

Secondo il Comune, l’iniziativa rientra in una strategia più ampia per rafforzare il ruolo della Promenade du Paillon come vero spazio di vita e convivialità.

E le novità non finiscono qui: presto, annuncia l’amministrazione, tra le aree sportive e ludiche arriveranno anche tavoli da scacchi.

Un altro tassello che conferma la Coulée verte come uno dei luoghi simbolo del tempo libero urbano a Nizza, dove sport, socialità e relax convivono all’aria aperta.


Beppe Tassone

