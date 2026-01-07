Il Lago dei Cigni incanta grandi e piccoli

Per iniziare il nuovo anno all’insegna della magia e della condivisione, il pubblico è invitato a un appuntamento speciale dedicato alle famiglie: mercoledì 7 gennaio alle ore 15.00, va in scena Il Lago dei Cigni, il celebre capolavoro di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, proposto in una suggestiva versione orchestrale.

L’esecuzione musicale sarà diretta dal maestro Philippe Béran, mentre la narrazione sarà affidata alla voce di Joan Mompart. A completare l’esperienza scenica, le immagini poetiche create dal vivo dall’artista di sand art Marina Sosnina, che illustrerà la storia con delicati disegni di sabbia proiettati sullo schermo.

Lo spettacolo ripercorre le avventure del principe Siegfried e della giovane Odette, trasformata ogni mattina in cigno a causa di un incantesimo lanciato dal malvagio mago Rothbart. Solo un amore sincero e fedele potrà spezzare il sortilegio e restituire alla fanciulla la sua vera identità.

Pensato per avvicinare anche i più giovani alla grande musica e al racconto classico, questo Lago dei Cigni unisce orchestra, parola e immagine in una forma accessibile, coinvolgente ed emozionante, capace di stimolare l’immaginazione e di offrire un momento culturale condiviso per tutta la famiglia.

Prenota il tuo posto qui: https://opmc.mc/concert/le-lac-des-cygnes/