Thursday Live Sessions: Malt Liquor in concerto al Grimaldi Forum Monaco

Giovedì 8 gennaio 2026 torna l’energia delle Thursday Live Sessions con un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo. Protagonista della serata sarà Malt Liquor, formazione francese di origine nizzarda, pronta a portare sul palco un sound pop-rock alternativo raro e riconoscibile.

L’evento si svolgerà presso l’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco, con inizio alle 18:30 per l’apéromix, seguito dal concerto live alle 20:30. L’ingresso è gratuito, con possibilità di riservare un tavolo chiamando il +377 99 99 30 00. È disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 19:00 alle 08:00) pari a 0,20 € ogni 15 minuti.

Fondato nel 2016 da Morgan (voce) e Alex (chitarra), a cui si sono presto uniti Marty (basso) e Flo (batteria), Malt Liquor è un quartetto che firma e interpreta interamente i propri brani. Il gruppo attinge a influenze che spaziano dal rock anglosassone all’hip-hop, con incursioni di musica elettronica, fondendo riferimenti classici e sonorità del rock alternativo contemporaneo.

Il risultato è una proposta musicale intensa e originale, capace di distinguersi nel panorama francese attuale. L’amicizia che lega i quattro musicisti e la passione condivisa per la musica si traducono in un suono autentico e personale, sostenuto da una visione artistica coerente e riconoscibile.

Con l’EP “Naikan”, Malt Liquor presenta cinque brani ambiziosi e incisivi, caratterizzati da composizioni potenti, testi decisi e dalla voce distintiva di Morgan, che guida l’ascoltatore attraverso un percorso sonoro maturo e coinvolgente. Una serata da non perdere per gli amanti del live e delle nuove espressioni del pop-rock alternativo.

Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale del Grimaldi Forum Monaco.