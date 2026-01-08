Van Bergen 1795 debutta nell’alta orologeria a Top Marques Monaco 2026

Top Marques Monaco, riconosciuto a livello internazionale come piattaforma di lancio per supercar e innovazioni di lusso, ospiterà il debutto mondiale in orologeria di Van Bergen 1795 durante l’edizione 2026, in programma dal 6 al 10 maggio.

La presentazione avverrà nel rinnovato Watch & Jewellery Pavilion, ampliato del 30% per rispondere alla crescente domanda di segnatempo d’eccezione, all’interno del Grimaldi Forum Monaco. Qui Van Bergen 1795 svelerà per la prima volta al pubblico la propria visione di haute horlogerie, frutto di una tradizione acustica lunga oltre due secoli.

Fondata nel 1795 a Midwolda, nei Paesi Bassi, dalla famiglia Van Bergen, la Maison ha costruito la propria reputazione mondiale realizzando campane, orologi da torre e carillon per alcuni dei luoghi più emblematici del pianeta, inclusi prestigiosi incarichi internazionali come il carillon nazionale olandese di Arlington National Cemetery. Oggi, quella stessa competenza nella scienza del suono e nelle tolleranze micrometriche si traduce in orologi da polso dotati di complicazioni sonore integrate.

Al centro del debutto monegasco vi sarà The Heero Collection, la prima collezione della Maison, presentata in occasione della 21ª edizione di Top Marques Monaco. I segnatempo della collezione sono dotati di una sonnerie au passage a mezz’ora, che scandisce automaticamente il tempo in omaggio diretto ai carillon storici che per generazioni hanno segnato le ore delle grandi città europee e americane.

Il legame con il Principato sarà sottolineato da un tributo ufficiale: Van Bergen 1795 presenterà a Prince Albert II of Monaco il primo orologio da polso mai realizzato dalla Maison, un esemplare unico Monaco Edition. Un secondo orologio esclusivo Monaco Edition sarà invece messo all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto alla Princess Charlene of Monaco Foundation, a sostegno delle sue iniziative internazionali per la sicurezza in acqua e la prevenzione dell’annegamento.

Dopo la fusione dell’ultima campana nel 1980, l’eredità Van Bergen ha trovato nuova espressione sotto la guida del barone Rudolph Andries Ulrich Juchter van Bergen Quast, nipote dell’ultimo maestro fonditore, e di Erik Meijer, CEO della Maison. Musicista classico di formazione, Meijer assicura che ogni segnatempo mantenga vivo il patrimonio sonoro che ha reso celebre il nome Van Bergen nel mondo.

«Un Van Bergen senza suono sarebbe un Van Bergen senza anima», afferma Erik Meijer. «I nostri fondatori trasformavano il bronzo in musica; oggi trasformiamo i movimenti in melodia. Questa collezione inaugurale garantisce che il suono resti il cuore di tutto ciò che creiamo».

The Heero Collection sarà prodotta in edizione limitata: 230 esemplari numerati individualmente, in cinque varianti di colore del quadrante, in omaggio all’anno di fondazione della Maison. La Monaco Edition comprenderà inoltre 50 pezzi in titanio e 9 in oro bianco.

Van Bergen 1795 esporrà accanto ad alcuni dei marchi automobilistici più iconici al mondo, in un contesto che riunisce supercar contemporanee, modelli storici, moto e imbarcazioni d’eccezione. Come sottolineato dal direttore di Top Marques Monaco, Emeric Garcia, questo debutto rappresenta «l’incontro perfetto tra artigianato leggendario ed eccellenza contemporanea», unendo patrimonio, innovazione e impegno filantropico.

I biglietti early bird per Top Marques Monaco 2026 sono disponibili fino al 10 gennaio 2026.

