A8 interrotta domenica mattina: nuova perizia sull’incidente mortale di marzo 2024

Autostrada A8, domani per alcune ore sarà chiusa al traffico

Domani mattina una parte dell’autostrada A8 sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire una nuova perizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Tony Nellec, dipendente Escota deceduto in servizio lo scorso anno.

Come comunicato da Vinci Autoroutes, domenica 11 gennaio, dalle 6.30 alle 12 , la circolazione sarà interrotta in direzione Aix-en-Provence, nel tratto compreso tra gli svincoli di Roquebrune-Cap-Martin (uscita 58) e La Turbie (uscita 57).

La chiusura riguarderà anche l’area di servizio Via Julia Augusta, situata all’interno del perimetro interessato.

L’inchiesta sulla tragedia

La decisione è stata presa su richiesta delle autorità giudiziarie, che hanno disposto un’expertise tecnica sul luogo dell’incidente avvenuto il 3 marzo 2024, costato la vita a Tony Nellec, 54 anni, padre di famiglia. Nell’impatto rimasero gravemente feriti anche un suo collega, Eric Massi, due gendarmi e un carro attrezzi intervenuti per un primo incidente.

Quel giorno una pioggia battente si abbatteva sull’asfalto. Un giovane automobilista, allora 18enne, perse il controllo del veicolo nella discesa a circa 300 metri dal casello di La Turbie, travolgendo i soccorritori. Nelle ore successive il ragazzo fu arrestato e successivamente indagato per omicidio colposo e lesioni colpose, con applicazione del controllo giudiziario.

La velocità sotto esame

Secondo quanto riferito a Nice-Matin dal procuratore della Repubblica di Nizza, Damien Martinelli, la giudice istruttrice ha ordinato una nuova perizia «per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente e, in particolare, la velocità del veicolo coinvolto». «L’organizzazione di questa operazione – ha spiegato il magistrato – rende necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato».

Deviazioni obbligatorie

Durante l’interruzione, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dovranno uscire obbligatoriamente a Roquebrune-Cap-Martin (58) e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di La Turbie (57). Con l’area Via Julia Augusta chiusa, l’area di servizio successiva disponibile sarà quella di Mougins.