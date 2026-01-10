Breil-sur-Roya, letture per i più piccoli in biblioteca

Lunedì 12 gennaio 2026, a Breil-sur-Roya, la Biblioteca comunale apre le sue porte ai più piccoli con “RDV les bébés lecteurs”, un appuntamento pensato per avvicinare i bambini alla lettura fin dalla primissima infanzia.

L’incontro si svolgerà dalle 10.00 alle 11.00 presso la Bibliothèque di Breil-sur-Roya ed è gratuito, rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da genitori o adulti di riferimento. Attraverso storie, immagini e momenti di ascolto condiviso, l’iniziativa propone un primo contatto con i libri in un clima accogliente e stimolante.

“RDV les bébés lecteurs” si configura come un momento di scoperta e piacere, in cui la lettura diventa strumento di crescita, relazione ed espressione, favorendo lo sviluppo dell’immaginazione e della sensibilità dei più piccoli.

Un’occasione preziosa per condividere il tempo della lettura e rafforzare il legame tra bambini, famiglie e biblioteca.