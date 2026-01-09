Alpes-Maritimes 2026, un anno chiave tra urne, grandi eventi e turismo internazionale

Il 2026 si preannuncia come un anno intenso e strategico per le Alpes-Maritimes, scandito da appuntamenti che toccheranno la vita democratica, lo sport di alto livello, il turismo internazionale e la cultura.

Da Nizza a Mentone, dal litorale all’entroterra, il calendario sarà fitto di eventi con una forte risonanza locale, nazionale e internazionale.

Il primo banco di prova sarà quello politico. Le elezioni comunali del 15 e 22 marzo 2026 catalizzeranno l’attenzione su Nizza, dove saranno nove le liste in corsa.

Il sindaco uscente Christian Estrosi, esponente di Horizons, cercherà la riconferma, mentre l’opposizione sarà guidata dal deputato Éric Ciotti per l’UDR. Il quadro politico si presenta frammentato, soprattutto nell’area di sinistra e al centro, con una campagna che si annuncia particolarmente combattuta.

Grande protagonista sarà anche lo sport. Nizza ospiterà il gran finale del Tour de France Femmes 2026: la città accoglierà l’arrivo dell’ottava tappa, in arrivo da Sisteron lungo la Route Napoléon, e la tappa conclusiva con un impegnativo circuito urbano che includerà quattro ascese del Col d’Èze.

Un evento di primo piano che porterà per due giorni l’élite del ciclismo femminile sulla Costa Azzurra.

Spazio poi all’innovazione con Nice Boating Tomorrow 2026, quattro giorni dedicati al nautismo sostenibile, tra esposizioni a terra e in mare, prove, dimostrazioni, conferenze e tavole rotonde. Al centro, la transizione ecologica di un settore che rappresenta un pilastro economico per le regioni costiere francesi.

Nizza sarà anche vetrina del turismo internazionale ospitando il Salon Rendez-Vous en France 2026, evento di Atout France che riunirà circa mille tour operator e giornalisti da tutto il mondo, con un’attenzione particolare a un modello turistico più sostenibile e distribuito tutto l’anno.

Non mancheranno infine gli appuntamenti storici: il Carnevale di Nizza (11 febbraio–1° marzo) dedicato alle figure femminili, la Fête du Citron di Mentone, la Parigi-Nizza, il Festival di Cannes, i grandi concerti estivi, il Nice Jazz Fest, l’Ironman 70.3 e il ritorno dell’esport con l’EVO France. Un anno, il 2026, destinato a lasciare il segno sulle Alpes-Maritimes.





