A Grasse va in scena il re della tavola: il tartufo protagonista della 30ª edizione del Marché de la Truffe

Grasse rende omaggio a uno dei simboli più preziosi della sua tradizione gastronomica: il tartufo.

Sabato 10 gennaio 2026, nella cornice della Bastide Saint-Antoine, si celebra la 30ª edizione del Marché de la Truffe, appuntamento ormai storico che mette al centro la trufficoltura locale e l’eccellenza dei prodotti del territorio provenzale.



Da trent’anni, questo mercato rappresenta molto più di un semplice evento gastronomico: è una vetrina del sapere agricolo, un luogo di incontro tra produttori e pubblico e uno strumento di promozione per Grasse e per il vicino comune di Le Rouret, entrambi impegnati nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio rurale d’eccellenza.

Al centro, naturalmente, il tartufo nero invernale, autentico protagonista della stagione.



Il mercato aprirà al pubblico alle 9.30, con la vendita di tartufi freschi e di prodotti agricoli regionali selezionati.

Durante la giornata, i visitatori potranno assistere a numerose dimostrazioni dei cani da tartufo, in programma alle 10.30, 11.30, 12.00 e 15.00: momenti molto attesi che permettono di scoprire da vicino il lavoro di ricerca e l’intesa tra cane e tartufaio, elemento fondamentale di questa pratica agricola tradizionale.



A partire dalle 11.00, spazio anche al piacere della tavola con degustazioni di piatti a base di tartufo, pensate per esaltarne il profumo e l’aroma senza snaturarne l’identità. Alle 12.15 è previsto l’aperitivo d’onore, occasione conviviale che riunisce produttori, istituzioni e pubblico in un clima di festa.





Il pomeriggio si concluderà alle 17.00 con l’estrazione del grande concorso organizzato nel corso della giornata: in palio un cesto di prodotti del territorio e 250 grammi di tartufo, simbolo dell’eccellenza agricola locale. La chiusura ufficiale del mercato è fissata per le 17.30.



Il Marché de la Truffe di Grasse si conferma così un evento capace di coniugare tradizione, divulgazione e promozione del territorio, offrendo al grande pubblico un’occasione per conoscere meglio il mondo del tartufo, le sue regole, i suoi ritmi e il valore di una filiera che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gastronomia e per chi vuole scoprire uno dei tesori più affascinanti della Provenza.







