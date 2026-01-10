Mentone celebra la natura con la 92ª Fête du Citron (Foto)

Dal 14 febbraio al 1° marzo 2026, Mentone torna a essere il palcoscenico di uno degli eventi più iconici della Costa Azzurra: la 92ª edizione della Fête du Citron, manifestazione riconosciuta dal Ministero della Cultura francese e iscritta dal 2019 all’inventario del patrimonio culturale immateriale della Francia.

Per oltre due settimane, la “città del limone” si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, accogliendo ogni anno più di 200.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per l’edizione 2026, “Merveilles du vivant”, celebra la ricchezza e la bellezza della biodiversità, invitando il pubblico a un’immersione poetica nel mondo naturale.

Cuore pulsante della manifestazione sono le imponenti creazioni di agrumi allestite nei Giardini Biovès, accessibili gratuitamente per tutta la durata dell’evento. Le strutture monumentali, alte fino a dieci metri, rendono omaggio alla natura e alle sue infinite forme, offrendo un’esperienza sensoriale tra colori, profumi e suggestioni visive.

Grande attesa anche per i tradizionali Corsos des Fruits d’Or, spettacolari sfilate di carri ricoperti di limoni e arance, accompagnate da danzatori, artisti e musicisti, in un’atmosfera festosa e coinvolgente. I corsi diurni sono in programma il 15, 22 febbraio e il 1° marzo, mentre i corsi notturni, illuminati e conclusi da fuochi d’artificio, si terranno il 19 e il 26 febbraio.

Accanto alle parate, il programma propone numerosi eventi collaterali: dal Salon des Orchidées et du Jardin d’Hiver, dedicato alla bellezza floreale, al Marché de l’Artisanat, spazio di incontro con produttori e artigiani locali, fino a concerti, spettacoli e animazioni diffuse in tutta la città.

Simbolo identitario del territorio, il Citron de Menton IGP resta protagonista culturale della manifestazione, pur non essendo utilizzato nelle installazioni decorative, per preservarne la rarità e il valore gastronomico.

Tra mare e montagna, Mentone rinnova così il suo legame profondo con il limone, offrendo un evento che unisce tradizione, creatività e spettacolo, confermandosi una celebrazione unica al mondo.





Per informazioni complete e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale della Fête du Citron:

https://www.fete-du-citron.com/



