Mentone, una passeggiata nella Belle Époque

Domenica 11 gennaio 2026, a Mentone, il pubblico è invitato a partecipare a una visita insolita che conduce nel cuore del quartiere di Garavan, alla scoperta dell’atmosfera raffinata della Belle Époque. L’iniziativa, curata dall’associazione Les pas-sages, propone un percorso narrativo e storico intitolato Le Palacs de Charles.

La visita si svolgerà dalle 11.30 alle 13.30, con partenza dal Belvédère, e si configura come una passeggiata di circa due ore (circa 3 chilometri), accessibile a partire dai 12 anni. Attraverso il racconto di un giovane architetto dei primi del Novecento, i partecipanti saranno accompagnati idealmente lungo il boulevard de Garavan così come appariva nel 1910, tra ville eleganti, giardini curati e panorami che hanno reso Menton una meta privilegiata dell’élite europea.

L’esperienza è pensata per offrire uno sguardo originale sulla storia urbana e sociale della città, combinando divulgazione culturale e scoperta del territorio. Il biglietto intero è fissato a 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale: https://lespas-sages.com/

oppure visitare: https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/