Un grande concerto tra energia e lirismo

Domenica 11 gennaio alle ore 18.00, il pubblico ritroverà il giovane e talentuoso direttore d’orchestra austriaco Emmanuel Tjeknavorian, rivelazione della scorsa estate dopo la sua acclamata apparizione al Palazzo del Principe. Alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Tjeknavorian proporrà un programma di grande impatto, capace di coniugare virtuosismo, colore orchestrale ed emozione.
Il concerto si aprirà con una selezione dalle suite del balletto Gayaneh di Aram Khachaturian, tra cui la celeberrima Danza delle sciabole, pagina simbolo di ritmo ed energia. Seguirà l’Ouverture-fantasia Romeo e Giulietta di Pëtr Il’ič Čajkovskij, intensa rilettura sinfonica del dramma shakespeariano, per poi lasciare spazio alle travolgenti Danze Polovesiane di Aleksandr Borodin, autentico trionfo di forza evocativa e suggestione orientale.
Momento centrale della serata sarà l’esecuzione del Concerto per violino n. 1 di Sergej Prokof’ev, affidata alla giovane violinista bulgara Liya Petrova, che si esibirà per la prima volta con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La sua interpretazione darà voce a una partitura di grande raffinatezza, sospesa tra lirismo, ironia e modernità.
Questo appuntamento si preannuncia come una serata di alto profilo artistico, in cui la freschezza di giovani interpreti di talento incontra alcune delle pagine più amate del repertorio sinfonico, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.