11 gennaio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Tira una brutta aria!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle previsioni del tempo e al clima che si respira, in questo caso in tutto il mondo, visti gli avvenimenti straordinari che ci circondano, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

