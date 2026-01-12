Parcheggi gratuiti per chi usa tram e bus a Nizza

La Métropole Nice Côte d’Azur amplia la propria offerta di parcheggi di scambio in settori strategici del territorio.

I parcheggi di testata consentono di lasciare gratuitamente la propria vettura e di salire sui bus e i tram.

Per non pagare é sufficiente avere con sé un biglietto del tram o bus validato durante la giornata.

L’utilizzo dei parcheggi denominato “relè” consente di ridurre il traffico cittadino e di venire incontro a quanti, cittadini di Nizza, della Métropole o turisti preferiscono parcheggiare la propria auto in periferia e utilizzare le linee di trasporto pubblico.

A Saint-Isidore, ha aperto i battenti un nuovo parking-relais con 321 posti, direttamente collegato alla linea 3 del tram.

Con l'entrata in funzione di questo nuovo parcheggio “staffetta” con i servizi pubblici di trasporto, il quartiere di Sant'Isidore beneficia di un vero e proprio snodo di scambio multimodale, tra l'autostrada, il tram, le strade che scendono dalle colline e la linea ferroviaria Chemins de Fer de Provence.

Il nuovo parcheggio d’interscambio completa l'offerta di parcheggi di questo tipo, con più di 3.300 posti nel territorio metropolitano:





Parking-relais Henri Sappia : 765 posti

Parking-relais Palais des Expositions : 386 posti

Parking-relais Charles Ehrmann : 628 posti

Parking-relais Port Lympia : 96 posti

Parking-relais Carras - Les Bosquets : 241 posti

Parking-relais Vauban : 361 posti

Parking-relais Pont Michel : 260 posti

Parking-relais Saint Isidore: 321 posti



Informazioni pratiche per il nuovo parcheggio di Saint Isidore:

Accesso ai primi 2 livelli della P+R tramite Avenue Pierre de Coubertin in direzione nord-sud

Gratuito per gli utenti della rete Lignes d'Azur e per gli automobilisti che acquistano un biglietto Parc-Relais

Apertura del parcheggio: 7 giorni su 7

Chiusura del parcheggio: tra le 2 e le 4, 1 maggio, nei giorni delle partite di calcio per motivi di sicurezza e gestione degli accessi

Numero di posti:

321 posti

di cui 74 posti per motociclette

di cui 5 posti per veicoli elettrici









