Monte-Carlo SBM accelera: semestre record e investimenti strategici fino al 2030

Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer archivia un primo semestre 2025-2026 estremamente positivo e rilancia la propria strategia di sviluppo internazionale.

Dal 1° aprile al 30 settembre 2025 il fatturato ha raggiunto i 542,5 milioni di euro, in crescita del 10%, mentre il risultato operativo è salito a 105,4 milioni (+12%). L’utile netto si attesta a 127 milioni, confermando la solidità finanziaria del gruppo.



La crescita è trasversale a tutti i comparti. L’hôtellerie registra un incremento del 13% con 326,8 milioni di euro, il settore dei giochi cresce del 6% a 134,7 milioni, a conferma del ruolo di Monaco come destinazione d’eccellenza per il gioco, in particolare ai tavoli, mentre il comparto locativo segna un fatturato record di 77,8 milioni (+5%).



Le festività di fine anno hanno ulteriormente rafforzato il trend positivo. Il 31 dicembre 2025 oltre 30 mila persone hanno affollato Place du Casino, contro le 23 mila del 2024 e poco più di 15 mila nel 2023, nel rispetto dei limiti di sicurezza. Le scenografie natalizie e le animazioni hanno superato i 18 milioni di visualizzazioni sui social network.



Francia e Italia guidano i mercati di provenienza con il 16% ciascuno del fatturato, seguite da USA e Canada (9%), Europa dell’Est (7%) e Svizzera (6%). Tra il 22 dicembre e il 4 gennaio i casinò hanno totalizzato circa 60 mila ingressi.

Ottime performance anche per la ristorazione: 2.810 coperti nei ristoranti stellati e oltre 12 mila al Café de Paris.



Sul fronte dei progetti, il 2026 vedrà la riapertura di La Rascasse dopo il restyling a tema Formula 1, il completamento di nuove fasi di ristrutturazione al Monte-Carlo Bay e all’Hôtel Hermitage e l’apertura di un Kids Club.

A Courchevel partirà il Monte-Carlo One, con nuove suite di altissimo livello e l’esportazione di brand iconici come Le Grill e il Jimmy’z. Nel 2027 è prevista l’apertura del Monte-Carlo Club 1863 a Dubai.



L’orizzonte 2030 include nuovi spazi benessere, residenze di lusso, l’ampliamento del Monte-Carlo Bay e una strategia di sviluppo internazionale basata anche su contratti di management. Intanto prosegue il rinnovamento delle camere del Monte-Carlo Bay, ispirate al design Memphis, con arredi esclusivi e un forte uso del colore per rafforzare l’identità contemporanea del resort.





