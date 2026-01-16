Cannes potenzia la sicurezza in mare: operativa la nuova Squadra di Riserva Costiera

La sicurezza delle acque e del litorale di Cannes si rafforza con l’entrata in funzione della nuova Squadra di Riserva Costiera della Marina nazionale francese. L’unità rientra nel piano di potenziamento delle riserve previsto dalla Legge di Programmazione Militare 2024-2030.



Alla guida della squadra è stata nominata il capitano di corvetta Magali Ratte, prima comandante dell’unità dio stanza nella capitale del cinema e prima donna a ricoprire questo incarico nella flottiglia mediterranea.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Cannes David Lisnard, del viceammiraglio Christophe Lucas, prefetto marittimo del Mediterraneo e del capitano di vascello Raphaël Clivaz, comandante della Flottiglia di Riserva Costiera Mediterranea.



La nuova squadra opererà in coordinamento con Comune, Società Nazionale di Salvataggio in Mare, gendarmeria marittima e operatori portuali, svolgendo attività di sorveglianza, osservazione e raccolta di informazioni lungo il tratto di costa compreso tra l’Estérel e il confine italiano, fino a tre miglia nautiche dalla riva.

Un presidio particolarmente importante nei mesi estivi e in occasione dei grandi eventi internazionali che ogni anno richiamano migliaia di visitatori.



«L’insediamento di questa unità conferma il ruolo strategico di Cannes nella sicurezza marittima e nella tutela dell’ambiente costiero», ha dichiarato il sindaco Lisnard, sottolineando la collaborazione con la Marina nazionale.



Attiva dall’estate 2025, la squadra conta oggi un militare in servizio e una trentina di riservisti, destinati a salire a circa 70 entro il 2027. I volontari sono impegnati mediamente tra 30 e 50 giorni l’anno dopo un percorso di formazione specifica.



Il Comune ha messo a disposizione locali operativi e spazi logistici dedicati, nell’ambito di una strategia più ampia di accoglienza dei servizi strategici dello Stato. Con l’avvio della Squadra di Riserva Costiera, Cannes rafforza il proprio ruolo di avamposto per la sicurezza del Mediterraneo e la protezione del litorale.





