Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Beaulieu sur Mer (Foto)

La meta di Danilo Radaelli è, questa volta, Beaulieu sur Mer, una delle perle della Costa Azzurra.

Un “piccolo tour”, come lo ha definito Danilo, per riprendere a macinare chilometri dopo la pausa per le feste di fine anno.

Ci regala anche le immagini della falesia, lungo il tratto che unisce la cittadina a Cap d’Ail ed una suggestiva “vista” sul promontorio di Saint Jean Cap Ferrat.





Beaulieu sur Mer

Situato tra Monaco e Nizza, Beaulieu-sur-mer è un luogo in cui mare e montagna si fondono.



Ci stupisce grazie ad un patrimonio architettonico e botanico ricco e di rara eccezionalità, un litorale ben preservato e costellato di piante mediterranee ed esotiche.



Beaulieu-sur-Mer esprime appieno lo spirito della Costa Azzurra. Qui si possono praticare attività nautiche, ci si può dedicare allo shopping di lusso… o giocare al Casino!





La città ogni anno ospita numerose manifestazioni come il festival «Beaulieu-la-Nuit» o ancora il Beaulieu Classic Festival.



Di Beaulieu sur Mer tutto é detto citando il suo nome, ormai desueto, in italiano “Belluogo”.



La cittadina ha saputo conservare il suo patrimonio architettonico unico, dimostrazione dei personaggi famosi e delle teste incoronate che vi soggiornarono durante la Belle Époque.





Le sue spiagge circondate da una grande varietà di piante esotiche sottolineano la dolcezza del suo clima.



Un parco con più di cento olivi centenari permette di concederci la bellezza e la pace a due passi dal mare.







