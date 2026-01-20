Cannes accende la passione per i libri: tornano le “Nuits de la Lecture” con eventi per tutte le età

La lettura esce dagli scaffali e diventa esperienza condivisa. Dal 21 al 24 gennaio 2026 le mediateche di Cannes celebrano la decima edizione delle “Nuits de la Lecture” con un ricco calendario di appuntamenti dedicati al libro, alla creatività e all’incontro tra generazioni.



L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Centre National du Livre e sostenuta dal Comune, propone tre giorni di animazioni culturali e ludiche aperte a bambini, ragazzi e adulti.



Tra i momenti clou figurano una masterclass di scrittura e una serie di appuntamenti con lo scrittore Franck Bouysse, autore di successo pubblicato da Albin Michel, oltre a escape game a tema letterario, spettacoli teatrali, laboratori creativi e concerti.

L’obiettivo è duplice: stimolare il piacere della lettura fin dalla più giovane età e valorizzare il ruolo delle strutture culturali municipali come luoghi di incontro e di partecipazione.





Noailles, il cuore della programmazione

Alla Mediateca Noailles (1 avenue Jean de Noailles) il programma prende il via mercoledì 21 gennaio con il laboratorio creativo “Môme Fabrik” (ore 10.30), dedicato ai bambini dai 7 anni e incentrato sul tema di luce e oscurità.

Nel pomeriggio, alle 14 e alle 15.30, spazio all’escape game “La libreria dei gatti neri”, un gioco investigativo immersivo ambientato in una libreria specializzata in romanzi polizieschi (prenotazione obbligatoria).



Venerdì 23 gennaio, dalle 14 alle 17, si terrà una masterclass di scrittura con Franck Bouysse, organizzata in collaborazione con Cannes Université (iscrizione a pagamento).

Alle 18 seguirà l’incontro letterario con l’autore, che presenterà il romanzo Entre toutes, con firma copie aperta al pubblico.



Il programma prosegue sabato 24 gennaio con una seconda sessione della masterclass (ore 9–12). Nel pomeriggio, alle 16, il teatro d’ombre “Magia delle ombre” proporrà una rilettura scenica di un racconto mitico per il pubblico dai 7 anni, con merenda finale.



Alla stessa ora, l’iniziativa “Les Bouquinovores” presenterà una selezione di libri dedicati alla genitorialità, con momento conviviale per famiglie e bambini. In serata, alle 18, Bouysse accompagnerà il pubblico in una suggestiva “passeggiata letteraria e cinematografica” tra gli scaffali della mediateca, raccontando le opere che hanno segnato il suo percorso di lettore e scrittore (prenotazione obbligatoria).



La Bocca tra spettacoli, musica e giochi

Alla Mediateca Ranguin (19 avenue Victor Hugo, Cannes-La Bocca) gli appuntamenti sono concentrati sabato 24 gennaio.

Si parte alle 17.30 con lo spettacolo per bambini “L’envol, il diario di viaggio di Lilas”, una fiaba clownesca e teatrale adatta dai 4 anni.

Alle 19 è in programma il concerto degli allievi del Conservatorio di Cannes, con la classe di oud e canto orientale diretta dal maestro Ihab Ezzeldin. Seguirà un momento conviviale in stile “auberge espagnole” (ore 19.30–20.30) e, alle 20.30, il gioco di società “I lupi mannari di Thiercelieux”, aperto a tutti.



Con una proposta che intreccia letteratura, gioco, spettacolo e formazione, le “Nuits de la Lecture” si confermano un appuntamento capace di trasformare le mediateche in veri e propri luoghi di festa, dialogo e scoperta.





