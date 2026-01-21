Kim Bori porta il suo “Pink Monster” nel cuore del Vieux Nice (Foto)

Nel cuore del Vieux Nice, alla Galerie municipale Lou Babazouk di rue de la Loge, l’arte contemporanea incontra l’immaginazione e la leggerezza.

Fino al 1° febbraio 2026 , il pubblico può scoprire le opere originali e sensibili dell’artista coreana Kim Bolee, conosciuta anche con il nome d’arte Kim Bori, protagonista di una mostra personale che invita a riflettere su libertà, identità ed equilibrio.



L’artista divide il proprio tempo tra Seoul (dove dirige un atelier d'arte che si chiama "Chill and Art") e la Costa Azzurra, un doppio orizzonte culturale che si riflette nella sua ricerca visiva. Formata in design, Bolee sviluppa una pratica pluridisciplinare, che unisce pittura, pittura 3D realizzata a mano, illustrazione e oggetti, utilizzando pigmenti e materiali creati da lei stessa.

In mostra anche alcune opere dei suoi allievi, a testimonianza di un percorso che include l’insegnamento e la direzione di atelier artistici, oltre a collaborazioni con il mondo audiovisivo e musicale.



Tra i lavori esposti spicca un’opera ispirata alla spiaggia di Nizza, riconoscibile per il gesto simbolico dell’artista che indica l’orizzonte: un dialogo diretto tra paesaggio reale e immaginazione.



Il cuore della mostra è la serie “Pink Monster”, un personaggio al tempo stesso giocoso e non convenzionale, dotato di ali angeliche, aureola e corna. Pink Monster simboleggia la libertà e la sua convivenza con la vita quotidiana, esercitando un’influenza positiva sul mondo umano.

Ma quando la libertà diventa eccessiva, il personaggio entra in crisi e si interroga: «Chi sono io?». È proprio in questa tensione che l’esposizione apre una riflessione sulla costruzione dell’identità e sul fragile equilibrio tra desiderio individuale e realtà.



La Galerie Lou Babazouk, spazio comunale gratuito e aperto a tutti, conferma così il proprio ruolo di vetrina dinamica per la creatività contemporanea, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con linguaggi artistici internazionali nel tessuto storico della città.



Exposition de Kim Bolee (Bori)

Galerie Lou Babazouk, 8 rue de la Loge, Vieux Nice

Fino al 1° febbraio – Orari: 10.00–18.00 (chiuso il lunedì mattina)





