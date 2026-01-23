"Carnavaliers, Carnavalières", un filmato racconta il “dietro le quinte” del carnevale di Nizza (Video)

Un’interessante proposta è quella che giunge dai servizi culturali di Nizza.

Quella di arricchire il web con alcuni film che “raccontano” il carnevale di Nizza, visto anche attraverso gli occhi dei suoi protagonisti principali, i Carnavaliers e le Carnavalières, uomini e donne che ideano, realizzano e seguono come figli i carri che rallegrano il carnevale di Nizza.

Uno dei filmati più ricercati è quello intitolato "Carnavaliers, Carnavalières" diretto da Sylvie Perault su idea di Annie Sidro che ha scritto "Le Carnaval de Nice dal 1873!".

Uno splendido viaggio tra ieri e oggi, tra carri allegorici, segreti strappati dietro le quinte, battaglie di fiori e grandi teste.

Sylvie Perault è figlia e nipote di Carnavaliers dal 1897, la più antica famiglia di Nizza ad occuparsi senza soluzione di continuità del carnevale.

Il filmato ha la durata di 26 minuti e merita di essere visto.





