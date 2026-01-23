“Valensole 1965” a Breil-sur-Roya: il cinema francese racconta un mistero reale

Martedì 27 gennaio 2026, dalle 16:30 alle 18:30, il Cinéma di Breil-sur-Roya propone la visione di Valensole 1965, un film drammatico francese diretto da Dominique Filhol e scritto insieme a Édouard Blanchot. L’appuntamento è fissato presso la Salle A Ca d’Breï, con un biglietto d’ingresso per adulti al prezzo di 5 euro.

Prodotto nel 2024 e uscito nelle sale francesi il 9 luglio 2025, Valensole 1965 trae ispirazione da un caso realmente accaduto nel sud della Francia nel 1965, noto come la “incontro di Valensole”, quando il contadino Maurice Masse dichiarò di aver visto un oggetto volante non identificato nei suoi campi di lavanda.

Il film offre una narrazione intensa e umana delle conseguenze di quell’episodio sulla vita di un uomo semplice e sulla sua comunità. Ambientato nella Provenza rurale degli anni Sessanta, il dramma esplora non solo il mistero dell’avvistamento, ma anche l’impatto mediatico, sociale e personale che ne derivò, presentando la storia con uno sguardo coinvolgente e profondo.

Protagonisti della pellicola sono Matthias Van Khache, nei panni di Maurice Masse, e Vahina Giocante, che interpreta Jeannette Masse, figura centrale nelle dinamiche familiari messe in moto dall’evento.

La visione al Cinéma di Breil costituisce un’occasione per il pubblico locale di avvicinarsi a una produzione francese di qualità, che unisce dramma, storia e mistero, proponendo un cinema riflessivo e ricco di sfumature. L’evento si svolge nell’accogliente cornice della Salle A Ca d’Breï e si propone come momento di approfondimento culturale e di intrattenimento per gli appassionati di cinema e di storie vere raccontate attraverso la finzione artistica.

