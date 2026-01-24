Cannes si trasforma in un grande percorso a cielo aperto: torna l’Urban Trail 2026

La città si prepara a diventare una vera e propria palestra a cielo aperto. Domenica 25 gennaio 2026 l’Athletic Club de Cannes, in collaborazione con il Comune, organizza la nona edizione del Cannes Urban Trail, appuntamento ormai fisso del calendario sportivo locale. Sono attesi circa 3.000 tra corridori e camminatori, impegnati in cinque diverse prove pensate per tutti i livelli, dai bambini agli atleti più esperti.



I percorsi, con distanze comprese tra 1,4 e 28,5 chilometri e un dislivello positivo che può raggiungere i 700 metri, permettono di scoprire Cannes da una prospettiva inedita, tra mare, colline e patrimonio architettonico.

L’evento rientra nel programma comunale Cannes, capitale dello sport all’aria aperta, che promuove una pratica sportiva accessibile, conviviale e diffusa sul territorio.





Spiagge, scale e passaggi insoliti: una corsa tra panorami e monumenti

Il Cannes Urban Trail non è solo una competizione, ma un’esperienza immersiva nella città. I partecipanti attraverseranno spiagge, strade, sentieri, scalinate, discese tecniche e tratti poco conosciuti, con viste che spaziano dalle cime innevate del Mercantour alle isole di Lérins.

Tra i luoghi simbolo toccati dal tracciato figurano il liceo Carnot, le Ville Domergue e Rothschild, l’ex funicolare, il Belvédère, la Croix-des-Gardes, la chiesa Notre-Dame d’Espérance, il canale della Siagne e persino le mitiche scale e il Grand Auditorium del Palais des Festivals.





Cinque format per ogni età e livello

Il programma 2026 propone:

Le Grand Cannois: 28,5 km, 700 m D+, partenza ore 9 (nati nel 2006 e precedenti);

Cannes Urban Trail: 16 km, 330 m D+, partenza ore 8.30 (nati nel 2008 e precedenti);

Le Petit Cannois: 9 km, 125 m D+, partenza ore 11 (nati nel 2010 e precedenti);

Cannes Urban Walk: 9 km, 125 m D+, partenza ore 11.05 (nati nel 2014 e precedenti);

Pitchoun Cannois: 1,4 e 2,5 km, partenza ore 9.10 (bambini nati tra il 2013 e il 2016).

Le partenze avverranno dalla spiaggia Macé, mentre gli arrivi sono previsti al square Reynaldo Hahn.





Numeri in crescita e respiro internazionale

Nel 2025 la manifestazione ha registrato 2.385 partecipanti, con una forte presenza sul percorso dei 16 km (889 iscritti) e dei 9 km (787), oltre a 420 atleti sulla distanza lunga, 230 camminatori e 59 bambini.

Il pubblico era composto per il 59% da uomini e per il 41% da donne, provenienti da 16 Paesi di residenza e 36 nazionalità, con il 75% dei partecipanti residenti nel dipartimento delle Alpes-Maritimes: dati che confermano sia il radicamento locale sia l’attrattività internazionale dell’evento.



Cannes, città dello sport all’aria aperta

Il Cannes Urban Trail si inserisce in una più ampia strategia di promozione dello sport. La città dispone di oltre 100 chilometri di percorsi urbani per jogging e trekking, itinerari ciclabili, cinque aree fitness a libero accesso e numerosi impianti modernizzati in tutti i quartieri.

Un impegno riconosciuto anche dal rinnovo del label nazionale “Ville Active & Sportive” – 4 lauriers, il massimo livello di certificazione.



I numeri raccontano una vera cultura dello sport: 420.000 metri quadrati di impianti aperti al pubblico, 2.250 eventi sportivi all’anno, 100 discipline, 200 club e oltre 24.000 tesserati su una popolazione di 74.000 abitanti.





