Cannes: il più grande complesso di padel delle Alpi Marittime apre nel 2026

Cannes si prepara a diventare la nuova meta del padel in Costa Azzurra. A Cannes-La Bocca sorgerà entro l’autunno 2026 il più grande complesso di padel delle Alpi Marittime, con 12 campi, 8 coperti, pronti ad ospitare sia appassionati locali sia competizioni nazionali e internazionali.



Il progetto, frutto della collaborazione tra la città e il gruppo PLAYERS attraverso il marchio 4PADEL, non sarà solo sport: il complesso offrirà spazi conviviali con ristorante mediterraneo, sport-bar, terrazza panoramica, campi di pétanque e tavoli da ping-pong. Un luogo pensato per famiglie, studenti, turisti e giocatori di ogni livello.





«Questo polo sportivo arricchirà la plaine sportive de la Bocca e rafforzerà l’attrattività di Cannes, capitale dello sport all’aperto», commenta il sindaco David Lisnard. Il co-fondatore di PLAYERS, Tony Jalinier, aggiunge: «Sarà un punto di ritrovo per tutti gli amanti del padel e un centro nazionale di formazione per allenatori».



Innovativo e sostenibile, il complesso integrerà pannelli fotovoltaici, rivestimenti fonoassorbenti e scelte architettoniche eco-friendly, offrendo un’esperienza sportiva unica nel rispetto dell’ambiente.



Con questa nuova struttura, Cannes conferma la sua vocazione di città attiva e sportiva, trasformando lo sport in uno stile di vita e una vera attrazione turistica.





