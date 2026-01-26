Il Fairmont Monte Carlo stende il tappeto rosso agli innamorati

In occasione di San Valentino, il Fairmont Monte Carlo accoglie gli innamorati con un programma pensato per trasformare febbraio in un mese all’insegna del romanticismo. Un’elegante fuga d’amore, prenotabile per tutto il mese, un massaggio rilassante in cabina duo al Fairmont Spa e una cena gastronomica in un’atmosfera jazz al Lobby Lounge il 14 febbraio: tutto è studiato per vivere una San Valentino a Monaco semplicemente indimenticabile.

Champagne, cioccolatini artigianali e petali di rose: la formula perfetta per un soggiorno romantico nel cuore del Principato. L’esperienza comprende il pernottamento con un’accoglienza speciale in camera – bottiglia di Champagne Taittinger, cuore croccante al cioccolato fatto in casa e letto cosparso di petali – oltre alla prima colazione, da gustare al ristorante o nella privacy della propria stanza. Gli ospiti potranno scegliere la vista dalla terrazza: il mare, la leggendaria curva del circuito di Formula 1 o i tranquilli giardini.

Il soggiorno è prenotabile dal 1° al 28 febbraio 2026, a partire da 453 euro per due persone per una notte in Camera Fairmont Vista Giardino. Accoglienza romantica e colazioni incluse.

A completare l’esperienza, il Fairmont Spa propone un massaggio di coppia in una cabina dal design moderno e avvolgente. I terapeuti personalizzano ogni trattamento per rispondere alle esigenze di ciascun ospite, regalando un momento di profondo relax da condividere.

Massaggio duo di 45 minuti: 250 euro per due persone, con accesso incluso a hammam e sauna. L’offerta è disponibile anche per chi non soggiorna in hotel.

Il culmine delle celebrazioni è previsto per sabato 14 febbraio, quando il Lobby Lounge del Fairmont Monte Carlo si trasformerà in un raffinato rifugio per gli innamorati. Decorazioni floreali, luci soffuse, musica dal vivo dalle note jazz e un menu degustazione in quattro portate, dove ogni piatto racconta l’amore:

Foie gras d’anatra semi-cotto, brioche tostata e chutney mango-passion

Carpaccio di gamberoni al limone di Mentone e pepe di Timut

Branzino della baia di Cannes con bergamotto, molluschi e carciofo

Dessert lampone-lychee profumato alla rosa

La cena di San Valentino è proposta a 95 euro a persona, con un calice di Champagne Taittinger incluso. Duo jazz chitarra e voce, servizio di valet parking.

Con queste proposte, il Fairmont Monte Carlo rinnova la sua vocazione a essere il palcoscenico ideale delle grandi emozioni, offrendo agli innamorati un’esperienza che unisce eleganza, benessere e alta gastronomia, nel cuore pulsante della Riviera.



Prenotazioni: fmc.reservations@fairmont.com





