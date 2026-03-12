Monte-Carlo celebra la primavera 2026 con gastronomia d’autore, riaperture iconiche ed eventi culturali nel cuore del Principato

Programma di eventi e appuntamenti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer per il mese di marzo 2026.

A Monaco la primavera si apre con un calendario di eventi tra cultura, gastronomia e lifestyle

Con l’arrivo di marzo, Monaco si prepara ad accogliere la primavera con un programma ricco di appuntamenti firmati Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Le giornate si illuminano, i giardini del Principato tornano a fiorire e le serate riprendono il loro leggendario splendore grazie a una serie di eventi che celebrano l’arte di vivere monegasca.

Tra gastronomia d’eccellenza, festival culturali, riaperture attese e offerte di soggiorno, il resort invita ospiti e visitatori a vivere la nuova stagione tra glamour, relax e grandi esperienze.

Nectars & Naturalité al Louis XV – Alain Ducasse

Gran finale il 25 marzo con Château Angélus

Il 25 marzo si conclude al ristorante Louis XV – Alain Ducasse la seconda edizione di “Nectars & Naturalité”, un appuntamento dedicato all’incontro tra alta gastronomia e grandi vini. L’evento finale sarà realizzato in collaborazione con Château Angélus, una delle più prestigiose maison vinicole francesi, offrendo agli ospiti un’esperienza enologica e culinaria di altissimo livello.

Cena d’eccezione al Blue Bay Marcel Ravin

La tradizione creola reinterpretata con eleganza contemporanea

Il 27 marzo il ristorante Blue Bay Marcel Ravin ospiterà una serata gastronomica d’eccezione firmata dallo chef stellato Marcel Ravin.

Per l’occasione lo chef presenterà un menu inedito nel quale la tradizione culinaria creola viene reinterpretata con una visione moderna e raffinata, espressione della sua identità gastronomica che unisce radici caraibiche e influenze mediterranee.

“Il rituale dei 5 elementi”

Dal 11 marzo il nuovo appuntamento del mercoledì al Blue Bay

A partire dall’11 marzo, il Blue Bay Marcel Ravin introduce un nuovo appuntamento settimanale: “Il rituale dei 5 elementi”.

Questo percorso gastronomico propone un viaggio sensoriale ispirato ai cinque elementi della natura, dove le influenze creole e mediterranee dialogano con equilibrio e precisione. Il nuovo format del mercoledì promette un’esperienza culinaria immersiva che riflette la filosofia creativa dello chef.

City Break Monte-Carlo

Un soggiorno esclusivo nel cuore della Riviera

Per chi desidera scoprire Monaco in primavera, il resort propone il City Break Monte-Carlo, un soggiorno a partire da 395 euro.

L’offerta include colazione e credito giornaliero, permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza completa tra gastronomia, cultura, benessere e relax, immersi nella dolce atmosfera mediterranea del Principato.

Venerdì 13 e San Patrizio al Casino Café de Paris

Lucky Wheel e oltre 70.000 euro di premi

Dal 13 al 17 marzo il Casino Café de Paris celebra il Venerdì 13 e la festa di San Patrizio con un evento speciale dedicato alla fortuna.

Durante queste giornate i visitatori potranno partecipare a una Lucky Wheel 100% vincente, con oltre 70.000 euro in ticket di gioco messi in palio, in un’atmosfera festosa ispirata allo spirito irlandese.

Riapertura di Amazónico Monte-Carlo

Dal 5 marzo torna l’atmosfera tropicale

Dal 5 marzo riapre Amazónico Monte-Carlo, riportando nel cuore del Principato la sua atmosfera tropicale e vibrante.

Il locale propone un’esperienza immersiva che combina gastronomia latino-americana, musica e design esotico, diventando uno dei luoghi più iconici della scena lifestyle monegasca.

Il ritorno del Jimmy’z Monte-Carlo

Il 20 marzo riparte la stagione del club leggendario

Il 20 marzo segna anche la riapertura del leggendario Jimmy’z Monte-Carlo, simbolo della nightlife della Riviera.

Con performance artistiche spettacolari e serate esclusive, la nuova stagione promette di incantare nuovamente le notti monegasche, confermando il club come uno dei luoghi più iconici dell’intrattenimento internazionale.

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

42ª edizione dall’11 marzo al 19 aprile

Tra gli appuntamenti culturali più importanti della stagione spicca la 42ª edizione del Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, in programma dall’11 marzo al 19 aprile.

La rassegna propone un ricco calendario di concerti, incontri e performance artistiche che riuniscono musicisti e artisti di fama internazionale, confermando Monaco come un importante centro culturale europeo.

“La poesia giorno e notte” all’Hôtel Hermitage

Il 26 e 27 marzo due giornate dedicate alla parola poetica

Il 26 e 27 marzo l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ospiterà l’evento “La poesia giorno e notte”, due giornate dedicate alla celebrazione della poesia attraverso letture, incontri e momenti artistici.

Un appuntamento che unisce letteratura, arte e atmosfera raffinata, perfettamente in sintonia con lo spirito culturale della primavera monegasca.

Con un programma che intreccia gastronomia stellata, cultura, intrattenimento e lifestyle, Monte-Carlo celebra l’arrivo della primavera 2026 offrendo ai visitatori un calendario di esperienze esclusive nel cuore del Mediterraneo.



