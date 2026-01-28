Così fan tutte alla Wiener Staatsoper: il capolavoro di Mozart in scena a Monaco

Lunedì 9 febbraio 2026, il Grimaldi Forum – Salle des Princes accoglie la prestigiosa Wiener Staatsoper per la messa in scena di Così fan tutte, dramma giocoso in due atti su musica di Wolfgang Amadeus Mozart e libretto di Lorenzo da Ponte. La prima rappresentazione di quest’opera risale al 20 gennaio 1790 al Burgtheater di Vienna, e oggi continua a incantare il pubblico con la sua vivacità e profondità musicale.

La stagione 2026 segna il ritorno della Wiener Staatsoper a Monaco, dopo le precedenti edizioni che hanno lasciato il pubblico affascinato dalla somma qualità dell’orchestra e dalla freschezza dei solisti. Quest’anno la compagnia presenta il terzo e ultimo capitolo della trilogia da Ponte-Mozart, seguendo un percorso iniziato con Le Nozze di Figaro e Don Giovanni. A differenza delle altre due opere, l’argomento di Così fan tutte appare come una invenzione originale di Da Ponte, con un intreccio che per secoli è stato considerato audace e persino immorale: due amici mettono alla prova la fedeltà delle proprie fidanzate seducendole a vicenda.

Sul palco, sotto la direzione musicale di Louis Langrée e il coordinamento del coro affidato a Stefano Visconti, si alternano interpreti di altissimo livello: Adriana Gonzalez (Fiordiligi), Samantha Hankey (Dorabella), Cecilia Bartoli (Despina), Peter Kellner (Guglielmo), Filipe Manu (Ferrando) e Alessandro Corbelli (Don Alfonso). A completare la messa in scena, il Coro dell’Opéra de Monte-Carlo e l’Orchestra della Wiener Staatsoper, garanzia di una resa sonora straordinaria.

Nonostante le controversie iniziali sul tema amoroso, l’opera continua a porre domande universali: l’amore eterno è un’illusione o può diventare realtà? La sublime musica di Mozart accompagna lo spettatore in questo viaggio rendendo Così fan tutte un’opera sempre attuale e profondamente emozionante.

