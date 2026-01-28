Febbraio in scena all’Opéra di Nizza: Mozart, grandi concerti e serate-evento tra musica e spettacolo

Nel mese di febbraio l’Opéra Nice Côte d’Azur accende le serate della città con un calendario fitto di appuntamenti che uniscono grande musica, spettacolo e convivialità.

Dal capolavoro mozartiano La clemenza di Tito ai concerti sinfonici diretti da Lionel Bringuier, fino a eventi speciali come le “cene in scena” e il ritorno del Bal du Veglione, il teatro nizzardo propone un programma capace di coinvolgere pubblici diversi.





Dal 30 gennaio al 5 febbraio va in scena La clemenza di Tito, una delle ultime opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Al centro della trama, il contrasto tra tradimento e perdono: Tito, imperatore di Roma, è vittima di un complotto ordito da Vitellia, pronta a tutto pur di conquistare il potere.



La regia contemporanea firmata Le Lab rilegge il personaggio di Vitellia come una “first lady” moderna, ambiziosa e vulnerabile, rendendo la vicenda ancora più attuale e psicologicamente intensa.

L’11 e il 12 febbraio l’Opéra si trasforma invece in un palcoscenico multisensoriale con i “Dîner sur scène”. Una cena d’eccezione diventa uno spettacolo totale, scandito da oltre venti quadri che intrecciano musica, danza ed emozioni, grazie agli artisti della casa, al coro, al balletto e ai solisti.

L’evento, dal carattere filantropico, sostiene le attività educative dell’Opéra e prevede anche agevolazioni fiscali per una parte del biglietto.





Il cartellone sinfonico propone il 20 e 21 febbraio un concerto che mette a confronto due visioni del dramma e dell’eroismo: il Concerto per violino di Aram Khachaturian, affidato al virtuosismo di Diana Tishchenko, e la Sinfonia n. 5 di Dmitrij Šostakovič, pagina intensa e ambigua, specchio delle tensioni del suo tempo. Sul podio, Lionel Bringuier alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Nice.



Spazio anche alla festa con il ritorno del Bal du Veglione, giunto alla sua quarta edizione.