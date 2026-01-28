Mentone: il limone si scopre passo dopo passo

Nell’ambito della 92ª Fête du Citron®, uno degli eventi più rappresentativi della Costa Azzurra, Mentone propone anche quest’anno la Randonnée du Citron, un’iniziativa dedicata alla scoperta del territorio attraverso il suo simbolo più celebre: il limone di Mentone.

La Fête du Citron®, evento principale della città, si svolge ufficialmente dal 14 febbraio al 1° marzo 2026, mentre la Randonnée du Citron, attività tematica collegata e organizzata dall’Office de Tourisme, è in programma dal 14 gennaio al 1° marzo 2026, anticipando e accompagnando la manifestazione fino alla sua conclusione.

La Randonnée du Citron prende avvio dal Palais de l’Europe – Office de Tourisme di Mentone e si articola in escursioni guidate di mezza giornata, pensate per valorizzare il paesaggio e la storia agricola locale. Gli appuntamenti si svolgono il giovedì e il sabato dalle 14 alle 18, mentre il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13.

Durante le passeggiate, i partecipanti hanno l’opportunità di incontrare i limoni di Mentone lungo percorsi costieri e balconi panoramici che collegano i villaggi arroccati dell’entroterra. Il cammino offre scorci di grande suggestione, dove il contrasto tra le falesie calcaree e le acque blu del Mediterraneo si fonde con una vegetazione ricca, capace di regalare colori vivaci e profumi intensi.

L’attività è accessibile a partire dai 7 anni. Le tariffe ufficiali prevedono un costo di 27 euro per gli adulti e 22 euro per i bambini, rendendo l’esperienza adatta anche alle famiglie e agli appassionati di natura e camminate panoramiche.

La Randonnée du Citron rappresenta così un’occasione privilegiata per vivere Mentone in modo autentico, andando oltre l’aspetto festivo della Fête du Citron® e immergendosi nel paesaggio, nei profumi e nell’identità di un territorio profondamente legato al suo agrume simbolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Office de Tourisme di Mentone al numero 08 92 43 88 88.